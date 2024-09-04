Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Işıkhan'dan istihdam müjdesi! İUP başvurularında tarih ve şartlar belli oldu

Bakan Işıkhan'dan istihdam müjdesi! İUP başvurularında tarih ve şartlar belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Bakan Işıkhan&#039;dan istihdam müjdesi! İUP başvurularında tarih ve şartlar belli oldu
Ekonomi Haberleri  / Ajanslar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların iş gücüne katılımını ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen İşgücü Uyum Programına (İUP) başvuruların başladığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OVP çerçevesinde hayata geçirilen İşgücü Uyum Programının (İUP) için başvuruların başladığını bildirdi.

Kadınlar ve gençler başta olmak üzere işgücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların bilgi ve beceri yönünden destekleyerek istihdama dahil edeceklerini belirten Işıkhan, "Çalışma hayatında yer alarak potansiyellerini değerlendirmek isteyen vatandaşlarımızı başvuru yapmaya bekliyoruz" ifadesini kullandı.

İstihdama 'kalkan' işsizliğe önlem

İUP-MEB İŞBİRLİĞİ

İŞKUR'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Bakanımız Vedat Işıkhan’ın teşrifleriyle tanıtımı gerçekleştirilen İUP'nin ilki Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile başladı" denildi.

Öte yandan başvurular, ALO 170 üzerinden ve İŞKUR İnternet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Bakan Işıkhan: Vatandaşımıza verdiğimiz hiçbir sözden geri dönmedik

120 BİN KONTENJAN

Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) yapılan açıklamaya göre, özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazanmalarını sağlamak amacıyla İUP hazırlandı.

İŞKUR'un, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinde sürdüreceği İUP kapsamında ilk iş birliği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapıldı. Bakanlıkla yapılan iş birliği sonucu, 81 ilde toplam 120 bin kontenjanla açılan ilk İUP'a başvurular da başladı.

İstihdam seferberliğiyle İstanbul'da 176 bin kişi işe girdi

SON BAŞVURU TARİHİ 8 EYLÜL

Söz konusu programlara, İŞKUR e-şube, Alo170, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve İŞKUR Hizmet Merkezlerinden başvuru yapılabiliyor.

MEB ile yürütülecek programa başvurular için son tarih 8 Eylül olarak belirlendi.

Besicilere 'sahte para' uyarısı

İUP DETAYLARI AÇIKLANDI

18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.

Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.

BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin faaliyet kapsamı genişletildi

ORTALAMA 8 BİN LİRA ÖDEME YAPILACAK

Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.

Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.

Sanayi sektöründe kayıtlı istihdam 18 aydır yükseliyor

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Ajanslar
BRICS başvurusuna rağmen Avrupa Birliği Türkiye'den vazgeçmiyor: Aday ülke statüsü devam edecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Piyasalarda günün özeti! Altın yükseldi, BİST100 tekrar 10 binin altında… - EkonomiAltın yükseldi, BİST100 tekrar 10 binin altında…Gram altın yatırımcılarının beklediği an! İslam Memiş açık açık rakam verdi - EkonomiGram altın yatırımcılarının beklediği an!Türkiye'de motorlu taşıtlardan alınan ÖTV, Volkswagen grubunun net karını geçti - EkonomiTürkiye'de toplanan vergi, Volkswagen'in net karını geçtiTogg'dan eylül kampanyası! Faizsiz 700 bin TL kredi fırsatı - EkonomiTogg'dan yeni kampanya! Faizsiz 700 bin TL...Adana'da fındık ekti, görenler inanamadı: Karadeniz'den daha iddialıyız... - EkonomiAdana'da fındık ekti, görenler inanamadıSGK'dan vatandaşlara IBAN'lı SMS uyarısı: Dolandırılmayın - EkonomiSGK'dan vatandaşlara IBAN'lı SMS uyarısı
Sonraki Haber Yükleniyor...