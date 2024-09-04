Bakan Işıkhan'dan istihdam müjdesi! İUP başvurularında tarih ve şartlar belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların iş gücüne katılımını ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen İşgücü Uyum Programına (İUP) başvuruların başladığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OVP çerçevesinde hayata geçirilen İşgücü Uyum Programının (İUP) için başvuruların başladığını bildirdi.

Kadınlar ve gençler başta olmak üzere işgücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların bilgi ve beceri yönünden destekleyerek istihdama dahil edeceklerini belirten Işıkhan, "Çalışma hayatında yer alarak potansiyellerini değerlendirmek isteyen vatandaşlarımızı başvuru yapmaya bekliyoruz" ifadesini kullandı.

İUP-MEB İŞBİRLİĞİ

İŞKUR'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Bakanımız Vedat Işıkhan’ın teşrifleriyle tanıtımı gerçekleştirilen İUP'nin ilki Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile başladı" denildi.

Öte yandan başvurular, ALO 170 üzerinden ve İŞKUR İnternet sitesi üzerinden yapılabilecek.

120 BİN KONTENJAN

Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) yapılan açıklamaya göre, özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazanmalarını sağlamak amacıyla İUP hazırlandı.

İŞKUR'un, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinde sürdüreceği İUP kapsamında ilk iş birliği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapıldı. Bakanlıkla yapılan iş birliği sonucu, 81 ilde toplam 120 bin kontenjanla açılan ilk İUP'a başvurular da başladı.

SON BAŞVURU TARİHİ 8 EYLÜL

Söz konusu programlara, İŞKUR e-şube, Alo170, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve İŞKUR Hizmet Merkezlerinden başvuru yapılabiliyor.

MEB ile yürütülecek programa başvurular için son tarih 8 Eylül olarak belirlendi.

İUP DETAYLARI AÇIKLANDI

18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.

Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.

ORTALAMA 8 BİN LİRA ÖDEME YAPILACAK

Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.

Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.