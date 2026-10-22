Bakan Vedat Işıkhan, şehit, harp ve vazife malullerinin çocukları için toplam 609 milyon liralık eğitim öğretim yardımı ödemelerinin yarın yapılacağını açıkladı. 2026-2027 dönemini kapsayan destekten 18 bin 441 öğrenci faydalanacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan, Büro Memur-Sen tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen "Genişletilmiş Teşkilat Eğitimi Toplantısı"nda çalışma hayatına ve sosyal yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kamu görevlilerinin sendikal haklarının güçlendirilmesi bakımından tarihi adımlar attıklarını söyledi.

"TOPLU SÖZLEŞME GÜÇLÜ BİR HUKUKİ ZEMİNE ULAŞTI"

2010'da yapılan anayasa değişikliğiyle kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanındığını hatırlatan Işıkhan, 2012'de 4688 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerle toplu görüşmeden toplu sözleşme sistemine geçildiğini, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının müzakere edilmesinin daha güçlü hukuki zemine ulaştığını belirtti.

Meselenin yalnızca kazanılmış hakları korumak olmadığını, bu hakların uygulamada karşılık bulmasını sağlamayı ve değişen ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirmeyi de hedeflediklerini ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Toplu sözleşme hükümlerinin kurumlarımızda doğru ve tutarlı uygulanmasını, çalışanlarımızın haklarına erişimini ve uygulamadaki tereddütlerin giderilmesini önemsiyoruz. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde 11 hizmet kolunun tamamında uzlaşmaya vardık. Önümüzdeki sene, 2028-2029 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecini de inşallah kamu personelimize ve personel sistemimize katkılar vererek sürdüreceğiz.

Bakan Işıkhan'dan şehit ve gazi çocuklarına müjde: Ödemeler yarın hesaplarda!

PERSONEL SİSTEMİNDE YENİ REFORM SİNYALİ

Personel sistemimizde geliştirmemiz gereken alanlar var. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği süreçlerinin öngörülebilirliği, kariyer ve mesleki gelişim imkanları, kurumlar arasındaki uygulama farklılıkları ve çalışma huzuru gibi konuların çalışanlarımız açısından taşıdığı önemi biliyoruz.

Kamu görevlilerimizin alım gücünün korunmasının, ekonomik ve sosyal refahlarının geliştirilmesinin ve çalışma hayatında adaletin güçlendirilmesinin taşıdığı önemin de farkındayız. Bu konuları, ekonomik istikrarı ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini de gözeten bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz."

18 BİN 441 ÖĞRENCİYE 609 MİLYON TL

Işıkhan, bir gelişmeyi paylaşmak istediğini belirterek, "Aziz şehitlerimizin emaneti evlatlarımız ile harp ve vazife malüllerimiz ve çocuklarına eğitim öğretim yardımı ödemelerini yarın itibarıyla gerçekleştiriyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçekleştirilecektir. Sevgili öğrencilerimize hayırlı olsun diyor, başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan'dan şehit ve gazi çocuklarına müjde: Ödemeler yarın hesaplarda!

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala