Bakan Kacır açıkladı: BYD'nin ardından yeni imzalar yolda!

Çinli BYD’nin ardından başka bir firmayla daha yakın zamanda Türkiye’ye yatırım konusunda imza atma ihtimallerinin olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır “Önümüzdeki dönemde benzer yatırım haberlerini hem bu sektörde hem diğer sektörlerde duyurmak arzusu içinde olduğumuzu ifade edebilirim, sürpriz olmaz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli BYD’nin Türkiye’ye yapacağı 1 milyar dolarlık yatırım ve Renault Grup Global’in CEO’su Luca de Meo ile görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Renault’un kendileri için çok değerli bir yatırımcı olduğunu vurgulayan Kacır, firmanın yeni nesil otomobiller ve modellerle ilgili bir üretim planı hazırladığını, Türkiye’de yeni nesil araç üretmeye yönelik güçlü bir planları olduğunu bildirdi.

Kacır, Türkiye’nin yatırım teşviklerinin önemli bir enstrüman olduğuna işaret ederek, BYD’nin yatırımının da geçmiştekilere benzer şekilde destekleneceğini dile getirdi.

Her bir proje için ‘terzi’ usulü destek verdiklerini belirten Kacır, ‘kazan-kazan’ stratejisine değinerek “Önümüzdeki haftalarda BYD’nin yatırım teşvikiyle ilgili de daha kapsamlı paylaşımlar yapacağız. Teşviklerde bizim yatırımcılara sunduğumuz ana unsurlar, yatırım yeri temini konusunda birtakım kolaylıklar sunuyoruz. İstihdama yönelik, vergi uygulamalarına yönelik farklı desteklerimiz de var. Hedefi miz, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda hızlanması, yatırımcılarla kazan-kazan ilişkisi oluşturabilmemiz” dedi.

İÇTEN YANMALI PAYI AZALACAK

Türkiye’de gelecek dönemde hem elektrikli hem şarj edilebilir hibrit hem de diğer hibrit araçlarda üretimin payını artırmak istediklerini vurgulayan Kacır “İçten yanmalı araçların payını adım adım hem üretimde hem de pazarda azaltmak istiyoruz. Bu yolda şimdiye kadar olduğundan daha hızlı koşmak istiyoruz. Bu yeşil dönüşümün bütün unsurlarını harekete geçirmek için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Kacır, BYD gibi hem mevcut hem de yeni markaların Türkiye’de yeni teknoloji yatırımlarını hızlandırmaları için gayret göstermeye devam edeceklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Özellikle son bir ayda iki markayla artık son noktaya geldik demiştim. Biriyle nihayetinde imzayı atmış olduk. Bir diğeriyle de yakın zamanda imza atma ihtimalimiz olabilir ama diğerleriyle de hâlen iletişim sürüyor. Nasıl Amerikalı, Avrupalı, Koreli ve Japon markalarla çok iyi iş birlikleri yaptıysak Çinli markalarla da iş birlikleri yapabiliriz. Yeter ki kazan-kazan anlayışı içinde hareket edelim. Önümüzdeki dönemde benzer yatırım haberlerini hem bu sektörde hem diğer sektörlerde duyurmak arzusu içinde olduğumuzu ifade edebilirim, sürpriz olmaz."