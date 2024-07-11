Yatırımı başlattı teşviki kaptı! BYD’nin ilk aracı 2026’nın sonuna kadar banttan inecek

BYD, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırım kararının ardından yüzde 40 ek vergi ve engellerden de muaf olacak. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Teşvik tebliği yayınlanır yayınlanmaz hem 7 bölge 20 servis hem de Çin menşeli araçlara uygulanan tüm ek vergilerden muaf olacağız” dedi.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Çinli BYD’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzaladığı 1 milyar dolarlık 150 bin kapasiteli ve 5 bin kişinin istihdam edileceği fabrika yatırımının ardından teşvik detayları da belli olmaya başladı. BYD’nin Türkiye distribütör olan ALJ yaptığı toplantıyla teşvik detaylarının kendi satışlarına nasıl etki edeceğini açıkladı.

Yatırımla birlikte Çin’den ithal ettikleri araçların önünde engel kalmadığını ifade eden BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Fabrika kararının teşvik tebliği yayınlandıktan sonra Çin menşeli araçlara uygulanacak yüzde 40 ek vergi ve 7 bölge 20 servis şartından muaf olacağız. Elektrikli ve diğer tüm yakıt türlerinden araçları ithal edebileceğiz. Bu da bizim satışlarımıza ivme katacak. BYD Atto3 ve Seal U DM-i modelimizin yanı sıra ek bir modeli daha yıl sonunda satışa sunacağız” ifadelerini kullandı.

HEDEF PAZARDA İLK ÜÇ

BYD’nin yatırım kararının markanın Türkiye’de yeni bir döneme girmesini sağlayacağının altını çizen Ergun, “Çok agresif bir şekilde büyüyeceğiz. Türkiye pazarında dengeleri çok hızlı bir şekilde değiştireceğiz. Hedefimiz üretimin başlamasının ardından pazarda ilk 3’ü hedefliyoruz. BYD çok hızlı hareket eden bir marka olarak 2026 yılının sonuna kadar üretim yatırımını tamamlamak üzere bir sözleşme imzaladı. Bununla birlikte BYD bu üretimi çok daha erken bir süreçte başlatmak üzere çalışmalar yapıyor. Mevcut pazar dengelerinin değiştiği bir dönemde Türk tüketicisine uygun modelleri satışa sunacağız. Yıl sonunda bayi adedimizi 10’dan 20’ye çıkarmayı ve önümüzdeki yıl ise 40’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

150 BİN ÜRETİM KAPASİTESİ

BYD’nin Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergün, Türkiye’deki üretim tesisinin 2026 yılının sonuna kadar faaliyete geçebileceğini söyledi. Ergün, Türkiye’ye kurulacak tesisin yıllık araç üretim kapasitesinin 150 bin olduğunu belirterek “Elektrikli araç firması hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir araçlar üretiyor, bu da Türkler için büyük avantaj. Sadece BYD değil, başka Çinli markalar da Türkiye’de yatırım planlıyor” dedi.

ÖRNEK OLACAK

Yatırım kararından bir Türk olarak gurur duyduğunu söyleyen ALJ Türkiye ve Avrupa CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Türkiye gerçekten coğrafyası gereği çok stratejik bir konumda. Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Rusya’nın ortasında bir noktadayız. Lojistik sistemimiz ve üretim kalitemiz kendini dünyaya kabul ettirmiş durumda. Hem mavi yaka hem da hem mühendislik olarak çok güzel işler ortaya koyuyoruz. Deneyimli bir tedarik sistemimiz var ve tüm bunlar bir araya geldiğinde Türkiye, yatırım için en doğru adres olarak öne çıkıyor. BYD’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırım, başka markaları da tetikleyecektir. Bu yatırımın örnek olarak gösterileceğini düşünüyorum. Sadece Çinli markalar değil, diğer coğrafyalardan markalar da, Türkiye’nin yatırım için doğru yer olduğunu görerek, ülkemizi yatırım konusunda radarlarında tutacağına yürekten inanıyorum” dedi.