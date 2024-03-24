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Haberler > Ekonomi > Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakan Şimşek tartıştı iddiaları... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakan Şimşek tartıştı iddiaları... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;la Bakan Şimşek tartıştı iddiaları... İletişim Başkanlığı&#039;ndan açıklama

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma yaşandı iddiaları yalanlandı. Açıklamada iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında elektrik ve doğal gazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandı” iddiasını yalandı.

Yapılan sosyal medya paylaşımına konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında Kabine Toplantısının öncesinde veya sonrasında böyle bir diyalog yaşanmamıştır. Elektrik faturalarında birinci kademede yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyelerine 2024 yılında yüzde 50 zam yapılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahse konu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İddia Sahibi: Sedat Bozkurtİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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