Bakan Yumaklı iddialara cevap verdi, 'Yapay et üretimine izin vermeyeceğiz'

11 Ocak 2024 06:21 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 06:25

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay et ve böcek unu üretiminin söz konusu olmadığını, böyle bir mevzuat üzerinde çalışma yapılmadığını açıkladı. Ulusal Gıda Komisyonu toplantısında konuşan Yumaklı çiftlikten sofraya gıda güvenirliğinin temini için çalıştıklarını söyledi. Bütün gayretin, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya kesintisiz ulaşmasını sağlamak için olduğunu belirten Yumaklı “Bunun için 720 bin işletmede denetim yaptık. Üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde her yıl ortalama 1 milyon 300 binin üzerinde denetim, 41 laboratuvarda analiz yapıyoruz. Gıda güvenilirliğiyle ilgili 103 Türk Gıda Kodeksi mevzuatımız var. Hijyen kuralları, resmî kontrol, kayıt ve onay mevzuatı ile 200’ün üzerinde ikincil gıda mevzuatımız bulunuyor. Gıda mevzuatı altyapımız, dünya standartlarında ve birçok ülkeden çok daha iyi” diye konuştu.

HAYVAN VARLIĞINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Yumaklı, son dönemde sıkça gündeme gelen “yapay et” ve “böcek unu” konusuna da açıklık getirmek istediğini belirterek, şunları kaydetti: Zaman zaman ‘Bakanlık yapay ete izin verdi’ gibi haberler, paylaşımlar yapılıyor. Yapay et kesinlikle gündemimizde yok. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil. Yapay et konusunda herhangi mevzuat çalışmamız bulunmadığını da belirtmek isterim. Biz, ülkemiz hayvancılığını geliştirmek için çalışıyoruz. Hayvan varlığımızı arttırmak için politikalar üretiyoruz. Yapay et konusunu asla gündemimize almayacağımızı ifade etmek isterim. Benzer şekilde deniliyor ki ‘Bakanlık gıdalarda böcek ununa izin verdi.’ Böyle bir izin de asla söz konusu değildir. Buna ilişkin bir çalışmamız da yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsun.

Yumaklı, en iyi gıda denetçisinin tüketici olduğunu vurgulayarak “Tüketicilerimizin gıda etiketlerini dikkatli okumasını, şikâyet, öneri ve ihbarlarını bakanlığımızın ilgili iletişim kanallarına iletmelerini rica ediyorum.” ifadesini kullandı.

LİMON SOSUNA YASAK GELİYOR

Geçen yıl yaptıkları düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladıklarını hatırlatan Yumaklı “Daha önce yaptığımız düzenlemeyle bal aromalı şurup ve pekmez izlenimi veren ürünleri yasaklamıştık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız” dedi. Yumaklı fermente sucuk, çiğ et döner ve kanatlı dönerde kıvam artırıcı ve su tutma özelliği olan gıda katkı maddelerini de yasakladıklarını belirterek “Peynir helvası, saray helvası, çekme helva, tahin helvası, yaz helvası gibi yöresel ürünlerde renklendiriciyi yasakladık. Dondurmanın yenilebilir buzlu ürünlerle karıştırılmaması için ürün adının temel görüş alanında yazılmasını zorunlu hâle getirdik” ifadelerini kullandı.