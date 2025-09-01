Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, balık fiyatları geçen senenin yarısı!

Av yasağı bugün itibarıyla sona erdi. Palamut avı beklentilerin altında olurken, balıkçılar sezona istavrit ile başladıklarını kaydetti.

Balıkçılardan Mehmetcan Örseloğlu, "Şu an tezgahlarda istenilen görüntü henüz oluşmadı. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olur diye umut ediyoruz. Şu an tezgahları palamut süslemesi gerekirken, beklenen palamut görülmedi sezon istavrit ile başladı. Hava sıcaklığı ve iklim değişiklikleri denizleri etkiliyor. Sezonu erken açmak bu sorunları çözmeyecek.

Deniz suyunun soğuması gerekiyor; şu anda sıcaklık 27-28 derece civarında. Bu durum bazı balık türlerini olumsuz etkiliyor. Yine de sezonun bereketli geçmesini temenni ediyoruz. Sezonun ilk günü olmasına rağmen fiyatlar normal seviyede. İstavrit 150 TL, 200-300 gram ağırlığındaki palamutlar ise tanesi 200 TL" dedi.

250 LİRADAN 150 LİRAYA DÜŞTÜ

Balıkçılardan Ahmet Çoğalmış, sezonun açılmasıyla birlikte bazı türlerde fiyatların neredeyse yarı yarıya gerilediğini ifade ederek "Sezona bol miktarda istavrit ile başladık. Beklediğimiz gibi palamut çıkmadı. Şu an istavrit ve mezgit bol, ilerleyen zamanlarda inşallah hamsi de gelir.

Daha önce 250-300 TL'den sattığımız istavrit bir anda 150-200 TL'ye düştü. Mezgit ise 300-400 TL'den 200 TL'ye geriledi. Barbun da 400-500 TL iken şu anda 200 TL civarında. Yetiştirme balıklarda da fiyat düşüşü var.

SEZON İÇİN UMUT YOK

Palamut çok fazla görünmedi, şu anda çingene palamudu çıkıyor, onun da tanesi 200 TL. Bu sezon, geçen seneye göre biraz durgun başladı. Geçen yıl palamutla başlamıştık ve üç ay boyunca kesintisiz palamut avlanmıştı; bu sezon ise daha zor geçecek gibi görünüyor. Hava şartlarına göre sezonun ilk günü normal sayılır.

Şu anda istavrit, mezgit ve barbun bolluğu var. Sezon öncesine göre fiyatlar neredeyse yarıya düştü. Örneğin, dün 400-500 TL olan sargan bugün 300 TL'ye geriledi" diye konuştu.