Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor! İşte bu sezon bolluk yaşanacak balıklar

Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor! İşte bu sezon bolluk yaşanacak balıklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Balıkçılık, Av Yasağı, Hamsi, Mezgit, Barbun, Palamut, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna hazırlanıyor. Teknelerin ve ağların bakımlarını yapan balıkçılar, bu sezon palamudun olmayacağını söyledi. Balıkçılar hamsi, mezgit ve barbunda bolluk bekliyor. 

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül’de sona erecek. Av yasağı süresince teknelerini limana çeken balıkçılar, sezona sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Teknelerin motor bakımları yapılırken, ağlar tek tek elden geçiriliyor. Balıkçılar, bu yıl hamsi açısından bereketli bir sezon beklediklerini dile getiriyor.

Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor! İşte bu sezon bolluk yaşanacak balıklar - 1. Resim

"BU SENE HAMSİ BEKLİYORUZ"

Balıkçı Mustafa Malkoç, "Şu anda balık sezonuna hazırlanıyoruz. Ağların tamirini yapıyoruz. Teknelerin makinelerinin bakımını yapıyoruz. Boya işleri var. Bütün yapılacak işler elden geçiliyor. Sezonda bir aksilik olmasın diye bütün ağ malzemelerimiz elden geçmiş oluyor. Bu sene hamsi bekliyoruz. Palamut olmayacak gibi duruyor. Bu sene umudumuz hamsi" dedi.

Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor! İşte bu sezon bolluk yaşanacak balıklar - 2. Resim

"HAMSİ, MEZGİT BARBUN GİBİ BALIKLARDAN UMUTLUYUZ"

Balıkçı Fatih Malkoç, "Teknenin boya bakım gibi tadilat işlemlerini yaptık. Şu anda yeni sezon için yeni ağ bakımlarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 20 gün kaldı. Biz de son hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Hamsi, mezgit barbun gibi balıklardan umutluyuz. Sezon başlayınca göreceğiz" diye konuştu.

Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor! İşte bu sezon bolluk yaşanacak balıklar - 3. Resim

Balıkçı Ergin Malkoç ise "Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Ağlarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Bunlar temel ihtiyaçlar. Vira Bismillah demeye hazır olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Zengezur anlaşmasını alçakça hedef aldı! "Trump’ın paralı askerleri için mezar olacak"Hatayspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig maç yayın bilgileri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolar finansman! Afetlere hazırlık için kullanılacak - EkonomiDünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolar finansmanOrman yangınları bir sektörü fena etkiledi! Satışlar yüzde 50 düştü - EkonomiOrman yangınları bir sektörü fena etkilediAbdülhamid Han sondaj gemisi 3 yılda 75 milyar metreküplük keşif yaptı - EkonomiAbdülhamid Han sondaj gemisi 3 yılda 75 milyar metreküplük keşif yaptıTekirdağ'da yetişiyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 100 lira... - EkonomiTekirdağ'da yetişiyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 100 TL40 derece sıcaklıkta hasat başladı! Alıcılar hazır, kapış kapış satılıyor - EkonomiAlıcılar hazır, kapış kapış satılıyor"Hangi market daha ucuz?" diye gezme derdine son! Bakanlık'tan yeni uygulama - Ekonomi"Hangi market daha ucuz?" diye gezmeye son
Sonraki Haber Yükleniyor...