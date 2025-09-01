Bankalardan emekliye eylül sürprizi! En yüksek promosyonlar açıklandı

Özel bankalar ve kamu bankaları milyonlarca emekliye kısa süreli de olsa nefes aldıran promosyon ücretlerinde güncellemeye gitti. Kampanyalarda yapılan değişiklikler bankadan bankaya farklılık gösterirken, maaşını taşıyan vatandaşlar ek ödüller ve avantajlardan da yararlanacak.

1 EYLÜL İTİBARIYLA GÜNCELLENDİ

Temmuz ayı emekli maaşının belli olmasıyla birlikte yeni promosyon rakamları 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak şekilde belirlenmişti. Bankalar, emeklilere özel promosyon kampanyalarını1 Eylül itibarıyla güncellendi.

Emeklilere nakit ödemelerin yanı sıra aidatsız kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı ödülleri ve düşük faizli kredi imkânları gibi birçok fırsat da sunuluyor. Hem kamu hem de özel bankaların açıkladığı kampanyalar dikkat çekerken, emeklilerin hangi bankada ne kadar promosyon alabileceği merak konusu oldu.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

Garanti BBVA

1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuluyor.

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon

2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL ek ödeme

Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus

Toplamda 10.000 TL’ye varan ek ödül avantajı sağlanıyor.

AKBANK

Maaşını Akbank’a taşıyan emekliler 15.000 TL promosyon kazanabiliyor. Ayrıca 5 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenlere toplamda 2.500 TL ek ödül veriliyor. Böylece toplam promosyon tutarı 17.500 TL’ye ulaşıyor.

Maaş taşıma işlemleri şubeye gitmeden Akbank Mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.

İŞ BANKASI

Maaşını İş Bankası’na taşıyan veya hâlihazırda buradan alan emekliler 15.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Ayrıca 6.000 TL’ye varan ek ödül, yıllık kart aidatsız kullanım, ücretsiz para transferi ve avantajlı faiz oranları da sağlanıyor.

Böylece toplam promosyon ücreti 21 bin TL'yi buluyor.

HALKBANK

SGK emeklilerine özel olarak 3 yıl için 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacak.

TEB

Maaşını TEB’e taşıyan emekliler, 36 ay boyunca bankadan maaş almayı taahhüt ederek 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabiliyor.

Bunun için elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki fatura için otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

VAKIFBANK

Emekli maaşı tutarına göre promosyon ödemeleri kademeli olarak belirleniyor:

10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL

10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL

15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Promosyon tutarları Vakıfbank ile benzer şekilde belirleniyor ve maaş aralıklarına göre 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

EN YÜKSEK PROMOSYON HANGİ BANKADA?

Eylül 2025 itibarıyla emeklilere en yüksek promosyonu sunan bankalar arasında Garanti BBVA (25.000 TL’ye varan promosyon), İş Bankası (21.000 TL’ye varan promosyon) ve TEB (21.000 TL’ye varan promosyon) öne çıkıyor.

Kamu bankalarında ise VakıfBank ve Ziraat Bankası’nın promosyon tutarları maaş aralıklarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor.

PROMOSYON ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenler, maaşlarını seçtikleri bankaya taşımak ve 3 yıl boyunca o bankadan almaya taahhütte bulunmak zorunda. Promosyonlar, başvuru yapıldıktan sonra birkaç gün içinde hesaba yatırılıyor.

Bazı bankalar başvuruları mobil bankacılık ya da şube aracılığıyla kabul ediyor.