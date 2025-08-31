Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emekli banka promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek: '35 bin TL'ye çıkacak

Emekli banka promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek: '35 bin TL'ye çıkacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milyonlarca emekli eylül ayından itibaren güncellenecek promosyon ücretlerine dikkat kesildi. 1 Eylül itibarıyla promosyon aralığının 10 bin TL- 35 bin TL aralığında olması bekleniyor.

Özel ve kamu bankaları emeklilere promosyon kampanyası sunmayı sürdürüyor. Temmuz ayı emekli maaşının belli olmasıyla yeni promosyon rakamları 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak şekilde belirlenmişti. 

Emekli banka promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek: '35 bin TL'ye çıkacak - 1. Resim

Şimdi, ocak ayında da emeklilerin alacağı maaş zammı merak edilirken bu doğrultuda enflasyon rakamları ve tahminleri de takip ediliyor. Sabah'ın haberine göre bankaların şimdiden yapacağı güncellemelerle 1 Eylül'den itibaren promosyon aralığının 10 bin - 35 bin TL olmasının beklendiği öğrenildi.

SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile hak sahiplerine talepte bulunması halinde bankalarca promosyon ödemesi yapılıyor. 

Emekli banka promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek: '35 bin TL'ye çıkacak - 2. Resim

PROMOSYON 3 YILDA BİR VERİLİYOR

Bankalarca ödenebilecek en düşük promosyon tutarı, kişilerin aylık tutarına karşılık gelen aralık kademelerine göre belirleniyor. Bunun yanında bankalar, yaptıkları kampanyalarda en düşük promosyon tutarının üstünde ödemeler yapabiliyor ve farklı kampanyalarla çeşitli imkanlar sunabiliyor.

Emekli banka promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek: '35 bin TL'ye çıkacak - 3. Resim

Bankalarca tek seferde ve peşin olarak ödenen promosyon 3 yılda bir veriliyor. Emekliler, istediklerinde daha yüksek promosyon ödemesi için maaşlarını başka bankaya taşıyabiliyor.

Emekli banka promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek: '35 bin TL'ye çıkacak - 4. Resim

Ancak bu noktada kredi kullanım durumu ve bankacılık işlemlerine dair şartlar da önemli oluyor. Bankaların sunduğu güncel promosyon tutarları 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında yer alıyor.

