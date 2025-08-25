Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hakem Kurulu ne zaman karar verecek? Memur ve memur emeklisi zam kararını bekliyor

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşmede karar için gözler Hakem Kurulu’na çevrildi. Peki, Hakem Kurulu ne zaman karar verecek? Memur ve memur emeklisi alınacak zam kararını yakından takip ediyor.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını belirleme görevi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na devredildi. Hakem Kurulu da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü 3. kez toplandı.

HAKEM KURULU NE ZAMAN KARAR VERECEK?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri kurula getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu. Görüşmelerden henüz bir netice alınmadı. Kurul, 26 Ağustos Salı günü saat 14.00'te 4. toplantısını gerçekleştirecek. Memur ve memur emeklisine yönelik zam kararının 27 Ağustos 2025 Çarşamba gününe kadar alınması bekleniyor.

HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı, 2026 ve 2027 yıllarında yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş zammı ile mali ve sosyal haklarını belirleyecek. Kesin olarak çıkacak karara itiraz edilemeyecek. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

