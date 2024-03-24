Bankaların tedbirleri işe yaradı! Kart borcunu ödemeyenlerin sayısı azaldı

Bireysel krediler ve kredi kartı borcunu ödemeyen tüketici sayısı 2023 yılında yüzde 11,64 azalarak 1 milyon 320 bin 376 kişiye geriledi.

Bireysel kredi ve kredi kartı borçlanmaları artarken borcunu ödemeyen sayısı azaldı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi (TBB Risk Merkezi) verilerine göre, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı 2023’te yüzde 11,64 azalarak 1 milyon 320 bin 376 kişiye geriledi. 2022’de bu sayı 1 milyon 494 bin 395 kişiydi. Yine TBB Risk Merkezi’nin Aralık 2023 verilerine göre, bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler ise yüzde 76 artarak 2,7 trilyon TL oldu. Bu kredilerin yüzde 99’unun bankalar tarafından kullandırıldığı görüldü. Bireysel kredilerin yüzde 44’ünü kredi kartları, yüzde 30’unu ihtiyaç kredileri, yüzde 16’sını konut kredileri, yüzde 4’ünü taşıt kredileri ve yüzde 6’sını kredili mevduat hesabı oluşturdu.

"KISMİ ORANDA DÜŞÜŞ GÖRÜYORUZ"

Takipteki kredilerin haricinde, bireysel kredi kullanan kişi sayısı ise 2023’te önceki yıla göre 2 milyon kişi artarak 40 milyon kişi oldu. Ortalama kredi bakiyesi ise 69 bin TL düzeyinde gerçekleşti. 2023’ün Aralık ayında 385 bin kişi ilk defa kredi kartından, 112 bin kişi tüketici kredisinden faydalandı. Konut kredisi kullanan kişi sayısı 4 bin olurken, 512 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı, 33 bin kişi ise taşıt kredisi kullandı. Encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım “Son yıllarda yıl bazında kredi kartı veya kredi borcunu ödeyemeyen kişilerin sayısı sürekli olarak artış gösterirdi. Ancak geçtiğimiz yılın verilerine baktığımızda kısmi de olsa bir düşüş görüyoruz. Bu önemli çünkü makroekonomik şartlar değerlendirildiğinde düşüşün arkasında bankaların kredi veya kredi kartı verme politikalarındaki değişikliğin olduğunu düşünüyoruz” dedi.