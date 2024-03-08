Bakan Şimşek limitlere kısıtlama sinyalini vermişti! Kredi kartı harcamalarında yeni rekor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartlarının limitlerine yönelik kısıtlama açıklamasının ardından gözler kredi kartı ile ödeme verilerine çevrildi. Kredi kartı harcamaları 1 Mart haftasında yeniden rekor kırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarına yönelik limitlerle ilgili açıklamasında, "İç talebin yumuşadığını söyledim. Tabii Merkez Bankası'nın yapacağı birtakım çalışmalar var. Bunlar Finansal İstikrar Komitesi'nde bu konular gündeme geldi. Burada önemli olan bankaların kurallara uyması. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız. Ama yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Uluslararası normlar, kurallar neyi gerektiriyorsa onu devreye sokacağız" diye konuşmuştu.

YENİ REKOR GELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1 Mart haftası itibariyle kredi kartı harcamalarına ilişkin verilerini yayımladı. 262,2 milyar TL ile harcamalarda rekor seviye kaydedildi. Bu dönemdeki artışa vergi ve BES ödemelerinin 9,6 milyar TL artış ile belirgin yukarı yönlü etkide bulunduğu izlendi.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin yorumuna göre artışlar genele yayılırken, en belirgin haftalık yükselişler ise, hizmet sektörleri, eğitim, araç kiralama-satış, akaryakıt ve mobilya harcamaları gruplarında görüldü. Harcamaları azalan az sayıda alt gruplar arasında ise elektrik-elektronik harcamaları öne çıktı. Bu işlemlerden ayrı olarak açıklanan internet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışverişler ise haftalık 15,6 milyar TL artış ile 83,4 milyar TL'ye yükselerek rekor kaydetti. İnternet dahil, vergi ve BES ödemeleri hariç toplam alışverişin son 4 haftalık ortalamasının yıllık değişimi ise yüzde 139,5 artış ile yükselişe devam etti.