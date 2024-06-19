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Bayram sonrası akaryakıta zam! Tabela cuma günü değişiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın ardından akaryakıta zam geliyor. Benzinin litresi 21 Haziran Cuma gününden itibaren 1 lira 35 kuruş artacak.

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Bayramın ardından akaryakıta zam göründü. 

BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzine 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruş zam bekleniyor. Zammın ardından benzinin litresi 41-42 lira seviyelerine çıkacak. 

19 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 40.29 TL
Ankara: 41.24 TL
İzmir: 41.54 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 40.67 TL
Ankara: 41.63 TL
İzmir: 42.02 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 20.19 TL
Ankara: 20.19 TL
İzmir: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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