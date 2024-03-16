BBP lideri Destici'den emekli maaşı ve ikramiyesine zam teklifi

Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerine zam için teklifini açıkladı. Bolu'da iftar programında konuşan Destici, "En düşük emekli maaşı asgari ücrete, bayram ikramiyesi ise Ramazan'da 5, Kurban Bayramı'nda 10 bin TL olmalı" dedi.

Yerel seçimlere iki hafta gibi kısa bir süre kala en düşük emekli aylıklarında yapılan zam kamuoyunda tartışılmaya devam ediliyor. Emekli maaşlarına yıl başında yüzde 49.25 zam yapıldı, bayram ikramiyeleri ise yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan bayram ikramiyelerinin Nisan'ın ilk haftasında yatacağını duyururken, BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken maaş ve ikramiyeler için zam teklifi geldi.

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi lideri Destici, partisi tarafından Bolu Gerede'de düzenlenen iftar programında konuştu. En düşük emekli maaşlarına ve ikramiyelere dikkat çeken Destici, en düşük emekli maaşı asgari ücrete, ikramiyelerin ise Ramazan'da 5 bin TL, Kurban Bayramı'nda ise 10 bin TL'ye çıkması için çağrı yaptı.

Destici şunları söyledi:

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ"

"En düşük emekli maaşının bir asgari ücret olan 17 bin liraya çıkarılmasını bir kez daha buradan haykırıyoruz.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM TEKLİFİ

Emeklilerimize bayram ikramiyesi olarak 3 bin lira açıklandı. Enflasyona göre baktığımızda bunun en az 5 bin lira olması gerekiyordu. Biz diyoruz ki ramazan ayı için bu 5 bin lira olsun.

Ama Kurban Bayramı için en azından bir küçükbaş koyun, keçi, toklu alıp kurban kesmesi için 10 bin lira. Kurban Bayramı ikramiyesi 10 bin lira olmasını teklif ediyorum."

YAPAMAYACAĞIMIZ VAADİN SÖZÜNÜ VERMEDİK

BBP olarak bugüne kadar asla yalan üzerine siyaset kurmadıklarının altını çizen Destici, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe gecesi kuruldu. 2017 referandumunda birlikte olduk. 2018 seçimlerini birlikte kazandık. 2019'da birlikte olduk. 2023 seçimlerini yine Cumhur İttifakı olarak birlikte kazandık. Şimdi 2024 yerel seçimlerindeyiz. İşbirliği yaptığımız yerler var, ayrı ayrı girdiğimiz yerler var.

Yapamayacağımız hiçbir vaadin sözünü vatandaşımıza vermedik hatta bunun için bizi kınayanlar da oldu. Bu bize uymaz. Biz milletimizi bugüne kadar aldatmadık, aldatmayacağız. Bizim farkımız budur. Biz siyaseti böyle öğrendik Muhsin başkanımızdan. Böyle yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.