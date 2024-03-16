Erdoğan, emekçiler ile iftar programında açıkladı! Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri iftar programının ardından konuştu. Erdoğan emekli Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri iftar programının ardından çalışma hayatına ve emekçilere dair açıklamalar yaptı. Enflasyonun yeniden tek haneye düşeceğini söyleyen Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihi de açıkladı.
🔴 "GAZZE'DE BİR KAP SICAK YEMEK BULMAK LÜKS"
Şu an Gazze'de kelimelerin kifayetsiz kaldığı büyük bir insani dram yaşanıyor. Bir kap sıcak yemeği bulmanın lüks olduğu son derece acı verici insanlık adına utanç verici günlere şahitlik ediyoruz.
Adalete, barışa, dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Rabbim tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyorum. Milletimizin Gazze'ye ve diğer mazlum coğrafyalara yardımlarını artığını görmekten memnuniyet duyuyorum.
🔴"ÇOK GENÇ YAŞLARDA İŞÇİ OLARAK BAŞLAMIŞ BİR KARDEŞİNİZİM"
Çalışma hayatını henüz çok genç yaşlarında İETT'de işçi olarak başlamış bir kardeşinizim. Çalışmak kadar emeğinin karşılığının hakkıyla almanın öneminin farkındayız. Kanuni Sultan Süleyman, işçilerin ücretinin günlük olarak verilmesini emretmiş bunun için inşaatın ortasına bir hesap çadırı kurdurmuştu. 1792 yılında çadır çeşmesi yaptırılmıştır. Süleymaniye meydan çeşmesi bu hassasiyetin günümüze kadar uzanan simgelerindendir.
🔴ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 100 ZAM
Biz görev aldığımız her yerde çalışanların haklarının teslimi için çaba harcadık.
Tarihimize ve köklü geleneğimize baktığımız zaman bu tarz pek çok örnek uygulamayı görmek mümkündür. Biz görev aldığımız her yerde çalışanların haklarının teslimi için çaba harcadık. Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz. Sosyal koruma ücreti olan asgari ücret 17 bin liraya çıktı. Böylece asgari ücrette bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında artış oldu.
🔴EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHİ
Memurlarımızın aylıklarında ise yüzde 50'ye yakın artış sağladık. Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık.
Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik.
Kaynak: Türkiye Gazetesi