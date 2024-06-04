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Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW! TMSF, lüks araçları yüzde 1 KDV ile satışa çıkardı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW! TMSF, lüks araçları yüzde 1 KDV ile satışa çıkardı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kamuoyunda "evim şirketi" olarak bilinen, tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı. Satışa çıkarılan 20 aracın 18'inde KDV yüzde 1 olarak uygulanacak. Satışa çıkan araçların fiyatı 33 bin liradan başlayıp 4 milyon liraya kadar çıkıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.

ŞARTLARI SAĞLAYAN HERKES İHALEYE GİRECEK 

TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek.

Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti.

TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.

KDV ORANI YÜZDE 1 OLACAK

TMSF sitesinde yer alan bilgiye göre satışa çıkarılan 20 aracın 18'inde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

İşte TMSF'nin satışa çıkardığı araçlar: 

Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW! TMSF, lüks araçları yüzde 1 KDV ile satışa çıkardı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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