BES teminatlı ucuz kredi fırsatı! 4 bankada başladı, rakam 2 milyona kadar çıkıyor

BES teminatlı ucuz kredi 4 bankada başladı. Söz konusu uygulama ilk etapta Türkiye İş Bankası, TEB, Halkbank ve Albaraka Türk de başladı. Buna göre BES fonlarını teminat gösterenlere birikimlerinin en az yüzde 80'i kadar kredi verilebilecek. 100 bin TL'lik BES'e 83 bin TL kredi kullandırılabilirken, rakam 2 milyon liraya kadar çıkacak.

Bireysel Emeklilik Sis­temi (BES) birikimle­rinin banka kredileri için teminat olarak gösterile­bilmesi uygulaması 3 Haziran itibarıyla hayata geçti. Bu sa­yede BES birikimlerini boz­durmak yerine bu birikim­leri bankaya teminat olarak vererek uygun faizli finans­mana sağlamanın da yolu açıldı.

Şimdilik sadece Tür­kiye İş Bankası, Türkiye Eko­nomi Bankası (TEB) Albara­ka Türk ve Halk Bank, BES birikimleri karşılığı müşte­rilerine kredi vermeye başla­dı. Peki BES teminatlı kredi, ne tip avantajlar sağlaya­cak? Öncelikle bu krediyi kullananlar ortalama kre­di koşullarına göre da­ha uygun şartlarla, daha düşük faizle finansman sağlayabilecek.

Diğer bir avantaj ise bugü­ne kadar nakit ihtiya­cı için BES’ini boz­durmak zorunda kalanların kaza­nılmış hakları­nı kaybetmesi­nin de önüne geçilecek. Bankaya temi­nat olarak gösterdiğiniz tutar Alacağın Devri Fonları’nda kalmaya ve büyümeye devam edecek. Prim ödemelerini­zi sürdürürseniz devlet kat­kısı almayı da sürdüreceksi­niz. Bu krediden yararlanma­nız için yapmanız gereken şey klasik ihtiyaç kredilerindeki gibi internet veya şubeler ka­nalıyla başvuruda bulunmak.

100 BİN TL'LİK BES'E NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, bu kredideki bir önemli de­tay ise kullanılacak kredi tu­tarını devlet katkısı ve işve­ren grup emeklilik sistemi hariç yani sadece sizin siste­me aktardığınız tutarla sınır­lı olması. Örneğin BES temi­natlı kredi uygulamasını ilk hayata geçiren bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası müşterilerinden talep ettik­leri kredi tutarının %120’si kadar uygun nitelikte BES bi­rikimi olması şartı arıyor. Bu­na göre BES hesabında (dev­let katkısı hariç) 100 bin TL birikimi olan bir banka müş­terisinin İş Bankası’ndan kullanabileceği azami kredi tutarı 83 bin 333 TL oluyor.

Kredi talep eden BES müş­terilerinin sistemde bulunan birikimlerini, Alacağın Devri Fonları’na devrederek nema­landırmaya devam ettikleri­ni açıklayan Türkiye İş Ban­kası, “Kurucusunun Anado­lu Hayat Emeklilik olduğu, faiz hassasiyeti aranmayan Alacağın Devri Fonu’na ak­tarılan birikim tutarları de­ğer kazanmaya devam ediyor. Kredinin kapatılmasıyla bir­likte müşterimiz birikimle­rini, dilediği fona yönlendire­biliyor” bilgisi paylaşıyor.

Banka diğer kredi ürünlerinde olduğu gibi taleplerin değerlen­diril­mesinde müşterilerin kredi skoru, aylık geliri ve benzer verileri de dikkate alıyor. Tür­kiye İş Bankası, BES teminat­lı kredilere diğer ihtiyaç kre­dilerine göre daha avantajlı faiz oranları uygulandığının da altını çiziyor.

KREDİ MİKTARI 2 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR

TEB Bireysel ve Özel Ban­kacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, BES Teminatlı İhtiyaç Kre­disi ile uygun faiz oranları ve cazip koşullarla ihtiyaç kre­disi kullanma fırsatı sağladık­larını söylüyor. Kişilerin işve­ren grup emeklilik sistemi ve devlet katkısı hariç, gönüllü BES ve otomatik katılım he­saplarındaki birikimlerini te­minat göstererek başvuruda bulunabileceklerini belirten Mendi, “BES birikiminin ya­sal kesintiler ve stopaj kesin­tileri dışında kalan tutarı te­minat olarak gösterilebiliyor.

Düzenlemeye göre kredi mar­jı bankaların insiyatifinde bu­lunuyor. Bu kredi ürünümüz­de bankamızın uyguladığı marj yüzde 100’dür. BES biri­kimleri için devlet katkısı ha­riç 2 milyon TL’ye kadar kre­di kullanmak mümkün" diyor.

1.2 KATI ŞARTI

Müşterilerine BES Temi­natlı kredi kullandıran Halk­bank ise kredi karşılığında teminat alınacak BES biri­kimlerinin talep edilen kredi tutarının 1.2 katı olması şartı arıyor.

ÖDENMEZSE FON PAYLARI SATILACAK

Kredi borcu ödendiğinde temlik fonunda yer alan tutarlar bu fondan çıkıp yine katılımcının tercih ettiği BES fonlarına yönlendirilecek. Kredi borcu ödenmediğinde ise banka blokeli şekilde temlik fonunda değerlenen payların satışını talep edecek. Satılan fon paylarından elde edilen tutarla banka alacağını alacak, kalan tutar olursa yine katılımcının BES hesabına aktarılacak.

FONU SİZ SEÇECEKSİNİZ!

BES teminatlı kredi için bankaya başvuranların teminatları, alacağın devri fonlarında değerlenecek. Bu fonlar için Anadolu Hayat ve Emeklilik ve Türkiye Hayat ve Emeklilik firmaları yetkilendirildi. İki şirket de BES yatırımcısına faizli ve faizsiz fon seçeneği sunacak. Şimdilik Anadolu Hayat ve Emeklilik faizli fon, Türkiye Hayat ve Emeklilik ise faizsiz fonunu devreye aldı. Hacmin artacağı öngörüldüğü için kalan fonların 1 Ocak 2025’te kullanıma açılması planlanıyor.

KREDİ VADESİ NE KADAR OLACAK?

BES teminatlı ihtiyaç kredisi ürününde, ihtiyaç kredisi yasal vade kuralları geçerli. Maksimum kullanım vadesi; 50 bin TL’ye kadar olan kredilerde 36 ay, 50 bin 1 TL - 100 bin TL arası 24 ay, 100 bin TL üzeri 12 ay vade imkanı var. Cep telefonu alımlarında yasal vade 12 bin TL’ye kadar 12 ay, 12 bin TL üzerinde 3 ay ile sınırlı.