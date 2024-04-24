Bir bardak su iki buçuk lira! Vatandaş arıtma cihazı peşinde

Su fiyatı geçen yıla göre yüzde 120 zamlandı. Bugün 19 litre damacana suyun ortalama fiyatı bazı semtlerde 140 liraya dayandı. Böylece 200 mililitrelik bir bardak suyun fiyatı 2,5 liraya dayanırken, perakende satışta 200 ml bardak su 5, 500 ml su 15 lirayı buldu. Su firmaları ise “Talep düştü, arıtma cihazına talep arttı” diyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Döviz ve akaryakıt maliyetleri sebep göstererek fiyat artıran su üreticileri, geçtiğimiz 1 yılda fiyatlarını yüzde 100’ün üzerinde artırdı. Üstelik bu artışlar, her fırsatta ‘bahane’ olarak gösterilen döviz ve akaryakıttaki artışın yüzde 68-80 arasında kaldığı dönemde gerçekleşti. En fazla yükseliş, küçük paketli sularda gerçekleşti. Geçen yıl 500 ml paketli suyun fiyatı 2-5 lira arasında değişirken, bugün 10 liraya kadar yükseldi. Hatta semt ve market farkına göre 15 lira etiket taşıdığı dahi görüldü. 5 litrelik suyun fiyatı markaya göre değişmekle birlikte 20 liradan başlayıp 40 liraya kadar çıkabiliyor. Su, cam şişeye girdiğinde ise çok daha pahalı hâle geliyor. 330 ml bir cam şişe suyun fiyatı 25,50 TL’ye kadar yükseliyor.

SUYUN MALİYETİ 10 LİRA

Öte yandan 120-140 lirayı bulan 19 litre damacana fiyatında suyun gerçek maliyeti 10 lira civarında. Bu tabloya göre, kalan tutarın paketleme, depolama, işçilik, akaryakıt gibi gider kalemlerinden oluştuğu görülüyor. İçecek Üreticileri Derneği verilerine göre, geçtiğimiz yıl aynı dönem 19 litrelik damacana suyun ortalama fiyatı 45 lirayken bugün 120 lirayı buldu. Böylelikle, son bir yılda damacana suya tam yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldığı görüldü. Yapılan hesaplamalar ile 19 litrelik damacanadan, 200 ml hesabıyla 95 bardak su çıkıyor. Böylece yeni zamlarla birlikte damacanadaki suyun 1 bardağının fiyatı 2 liraya yaklaştı. Ambalaj küçüldükçe de fiyat arttı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye Su, fiyatlarda artışa gitti. İstanbulluların tükettiği 19 litrelik Hamidiye damacana suyuna yüzde 31 oranında zam yapıldı. Zamlı fiyatlarla birlikte Hamidiye damacana suyu 65 TL’den 85 TL’ye yükseldi.

ARTIRMAYA TALEP ARTTI

Su dağıtım bayileri, su maliyetinden çok pet ve dağıtım maliyetlerinin arttığını ifade ediyor. Beylikdüzü’nde bir markanın su dağıtımını yapan Eşref Aksu “Tüm su gruplarında geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde zam var. Biz dağıtıcılar küçük kâr marjları ile çalışıyoruz. Bu nedenle bizim kazancımız düşük. Su üreticilerinin ne kadar kazandığını bilemeyiz. Ama fiyatların arttığı malum. Fiyat yükselince satış azalıyor. İnsanlar bu paraları vermek yerine arıtma cihazına geçiyor” dedi. Ayrıca su dağıtım bayilerinde çalışan sıkıntısı da olduğunu söyleyen Aksu “Damacanalar ağır olduğu için bu sektörde çalışmak isteyenlerin sayısı çok az. Eleman bulamıyoruz” dedi.

Ambalajlı su çeşidi Adet fiyatı (TL)

200 ml bardak 2,50-5,00

500 ml pet şişe 6,50-10,00

1,5 litre pet şişe 7,50-15,00

5 litre pet şişe 21,00-40,00

19 litre damacana 75,00-140,00