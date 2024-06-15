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Bir günlük tatil asgari ücreti aştı! Ünlü ilçeye bayramda ziyaretçi akını

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini Çeşme'de geçirmek isteyenler otellere akın etti. Doluluk oranının bayramda yüzde 100'ü bulması beklenirken, ünlü ilçede tatil yapmak isteyenlerin günlük 3 bin ila 25 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin okulların da kapandığı döneme denk gelmesi, turizm bölgelerindeki hareketliliğin katlanmasına neden oldu. Milyonlarca vatandaş sıcak ilçelere ya da memleketine gitmek için yollara düşerken, yoğunluğun yaşandığı ilçelerin başında İzmir Çeşme yer alıyor.

Ünlü tatil merkezinde tüm hazırlıklar tamamlanırken, tatilciler yavaş yavaş konaklayacakları otellere yerleşmeye başladı. Çeşme genelindeki otellerde ise doluluk oranının yüzde 80'e yaklaştığı öğrenildi. Bu oranın bayramda yüzde 100'ü bulması beklenirken, turizmciler ise rezervasyonlardan memnun.

"YÜZDE 100 DOLULUĞA BİZ HAZIRIZ"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Tuğgan, her sene olduğu gibi bu yıl da milyonları ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Bu bayramın geçen bayramı aratmayacağını ifade eden Tuğgan, "Bizim otelimizde doluluk oranlarımız yüzde 80 civarında. Hala rezervasyonlarımız devam ediyor. Son dakika misafirlerimiz de mutlaka olacaktır. Yüzde 100 doluluğa biz hazırız. Şu an için yüzde 70-80 civarı Çeşme geneli ama bayram süresince bu mutlaka yüzde 90-100'ü zorlayacaktır" dedi.

Bir günlük tatil asgari ücreti aştı! Ünlü ilçeye bayramda ziyaretçi akını - 1. Resim

FİYATLAR GÜNLÜK 3 BİN - 25 BİN TL ARASI DEĞİŞİYOR

Rezervasyonlarda dokuz günlük bayram tatilinin ve okulların kapanmasının etkili olduğunu söyleyen Ebru Tuğgan, fiyatların değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

Tuğgan, "Fiyatlar, ailelerin tercih ettiği otellerden, butik otel veya 5 yıldızlı otellere göre değişebiliyor. Minimum olarak günlük 3 bin liradan başlayıp 25 bin liraya çıkan fiyatlar mevcut. Kesinlikle gelen misafirlerimizin önceden rezervasyon yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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