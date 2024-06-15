Bayram tatilcileri İstanbul'dan kaçıyor! Şehrin çıkışında trafik kilit

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'dan çıkışta yoğun trafik başladı. Tatilciler şehir dışına çıkmaya devam ediyor. Ankara istikameti Gebze kesiminde trafik yoğunluğu yaşanırken, kent içinde trafik yüzde 10'da kaldı.

Kurban Bayramı arifesinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Gebze kesiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların arife günü sabah saatlerinden itibaren trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk yaşanıyor.

Kentin ana arterlerden biri olan TEM Otoyolu'nda, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram arifesinde yola çıkan vatandaşlar nedeniyle bu güzergahın Ankara istikametinde trafik ağır seyrediyor. Yoğunluğun yaşandığı Çamlıca gişelerde de araçlar kontrollü olarak geçiş yapıyor.

Otoyollardaki durumun aksine kent içi trafikte sabah saatlerinde yoğunluk gözlenmiyor. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 11, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 8'e kadar düştü. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 10 olarak ölçüldü.