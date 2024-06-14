Bayram göçü başladı! Dokuz günlük tatilin ilk saatlerinde trafik yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatili okullardaki karne töreninin ardından başladı. Milyonlarca sürücü bayramı memleketlerinde geçirmek için direksiyon başına geçti.

Milyonlarca öğrenci karnesini aldı, dokuz günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Sürücüler memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için direksiyon başına geçerken, tatilin ilk saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.

İSTANBUL'DA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Trafiğin yoğun şekilde hissedilmesi beklenen megakent İstanbul'da saat 16.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 60 seviyelerine yaklaştı. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 Karayolunda ise Ataşehir, Maltepe, Kartal istikametinde yoğunluk artıyor.

ANADOLU OTOYOLU'NDA TRAFİK AKICI

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimi ile D-100 kara yolunun Karabük Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Bolu ve Düzce kesimlerinde Gümüşova rampaları, Gölyaka ve Kaynaşlı geçişi, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde araç yoğunluğu artıyor. Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor.

Ayrıca Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç yoğunluğu gözleniyor.

KİLİT KAVŞAK'TA TRAFİK YOĞUNLUĞU

43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, ulaşımda yaşanan yoğunluğun akşam saatlerinde ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerleyebiliyor. Karayolları ekipleri, trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.

ANKARA-SAMSUN KARA YOLU DA YOĞUN

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda da öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

68 BİN 655 KİLOMETRELİK YOL 4 BİN KAMERA İLE İZLENİYOR

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünde bulunan 'Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde 81 ildeki 68 bin 655 kilometrelik yolun durumu 4 bin kamera ile anlık olarak izleniyor. Yollarda oluşacak herhangi bir durumda ise 5 bin personel ve 1.500 makine ile müdahale edilecek.

Öte yandan bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.