Bitcoin neden yükselmiyor? İşte öne çıkan 3 sebep…

BTC’de son dakika! 3 Nisan Bitcoin fiyatı 66 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Son gelen güçlü ABD verilerinin ardından, FED’in 3 adet faiz indirimi sorgulanmaya başlandı ve dolar endeksi yükseldi. Geçen hafta 904 milyon dolarlık para çıkışı gerçekleşti. Kriptolar için düşük performansın öne çıktığı yaz ayları yaklaştı. Analistler, bu 3 sebebe dikkat çekerek Bitcoin’de kısa vadede yatay hareketlerin sürebileceği uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarında hareketlilik devam ederken, Bitcoin’de son iki işlem gününde 64 bin 500 test edildi. Bu bölgeden yukarı dönen BTC, 3 Nisan işlemlerinde sabah saatlerinde 66 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Analistler; BTC için aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalamaya da işaret eden 64 bin 500 seviyesinin korunmasının kritik olduğunu vurguluyor.

BİTCOİN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Son bir haftalık işlemlere bakıldığında Bitcoin’de 904 milyon dolarlık para çıkışının yaşandığı görülüyor. Yıl başından itibaren ise 11 milyar 900 milyon dolarlık para girişi görünümü korunuyor. Analistler, 64 bin 500 desteği kırılırsa satışların 60 bin 800 dolara kadar derinleşebileceği; yukarıda ise 68 bin 200-69 bin bandının aşılması halinde, güvenli bölgeye geçiş yapılabileceği uyarılarında bulunuyor.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

BTC tarafında FED’in faiz indirim süreci de dikkatle takip ediliyor. FED Başkanı ve üyeleri tarafından yapılan son açıklamalarda her ne kadar 3 indirim beklentisi korunsa da “bu sayının daha da aşağı gelebileceği” yönünde mesajlar satır aralarında yer almaya başladı. Kripto Para Piyasaları Uzmanı Beste Naz Süllü, “daha az faiz indirimi ihtimalinin” Bitcoin tarafından olumsuz fiyatlandığını belirtti.

BTC YORUM VE BEKLENTİ

ABD’de teknoloji hisselerinin endeksi olarak bilinen NASDAQ tarafında da son günlerde gerilemelerin yaşandığını ve dolar endeksinin yükseldiğini aktaran Süllü, “Bu iki gösterge de Bitcoin tarafında baskıyı artırıyor. Bu arada nisan ayları genelde kriptolar için iyi geçmez. Yaz ayları ise madenciler için ‘soğutma maliyetleri’ sebebiyle verimli değil. Dolayısıyla bu aylarda daha durağan ve yatay hareketler öne çıkabilir. Yatırımcı panik yapmamalı, şu anda yaşananlar kâr satışı” değerlendirmesinde bulundu.