Bitcoin rekor için hazırlanıyor! "Eylül etkisi"nde hedef 124 bin dolar

Bitcoin rekor için hazırlanıyor! "Eylül etkisi"nde hedef 124 bin dolar

Bitcoin rekor için hazırlanıyor! &quot;Eylül etkisi&quot;nde hedef 124 bin dolar
Bitcoin, tarihsel olarak Eylül ayında yaşanan düşüşlere rağmen teknik göstergeler ve kritik destek seviyeleri sayesinde önümüzdeki haftalarda 124 bin 500 dolara kadar yükselme potansiyeli taşıyor. ABD dolarındaki zayıflık ve Fed’in olası likidite artışı da bu yükselişi destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Bitcoin, tarihsel olarak zayıf bir ay olarak bilinen Eylül’de yeniden yükseliş potansiyeli taşıyor ve analistler, fiyatın önümüzdeki 4–6 hafta içinde 124 bin 500 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Bitcoin rekor için hazırlanıyor! "Eylül etkisi"nde hedef 124 bin dolar - 1. Resim

EYLÜL ETKİSİ NELERE GEBE?

Cointelegraph'dan edinilen bilgilere göre, Ağustos ayını kırmızıyla kapatan BTC, yılın ilk düşüş ayını geçirmiş oldu ve bu durum Eylül’de düşüşün derinleşebileceği endişelerini artırdı.

Tarihsel olarak Bitcoin, Eylül ayında sık sık değer kaybediyor. 2013’ten bu yana Bitcoin, son on iki Eylül ayının sekizinde kırmızıyla kapandı ve ortalama getirisi yaklaşık eksi yönde yüzde 3,80 oldu.

Piyasadaki deneyimli yatırımcılar bu durumu “Eylül Etkisi” olarak adlandırıyor; yaz aylarındaki rallilerden sonra kar realizasyonu veya portföylerini dördüncü çeyreğe göre ayarlama eğilimi olarak açıklanıyor.

Ancak analist Rekt Fencer, bu yıl büyük bir Eylül düşüşü beklemediğini belirtiyor ve 2017 yılındaki fiyat hareketlerini örnek gösteriyor. 2017’de de Ağustos sonunda sert düşüşler yaşanmış, ardından kritik destek bölgesinde tutunarak BTC fiyatı 20.000 dolara kadar yükselmişti.

Bitcoin rekor için hazırlanıyor! "Eylül etkisi"nde hedef 124 bin dolar - 2. Resim

BİTCOİN NE KADAR?

Bugün Bitcoin, tekrar 105 bin 110 dolar aralığında çok aylık bir tabanda bulunuyor ve bu seviyenin yeni bir parabolik yükseliş için zemin oluşturabileceği belirtiliyor.

Teknik göstergeler de olası yükselişi destekliyor. Fiyat düşüş yaşasa da göreceli güç endeksi (RSI) aynı oranda gerilemedi; bu durum piyasadaki alıcıların sessizce devreye girdiğine işaret ediyor. Analist ZYN’e göre bu teknik yapılar, Bitcoin’in önümüzdeki 4–6 hafta içinde 124 bin 500 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Bitcoin rekor için hazırlanıyor! "Eylül etkisi"nde hedef 124 bin dolar - 3. Resim

YÜKSELME İHTİMALİ VAR

ABD dolarındaki zayıflık da Bitcoin’in yükseliş ihtimalini artırıyor. ABD ekonomisinin yavaşlaması ve Fed’in faiz indirimleri beklentisi, yatırımcıların dolara karşı karamsar bakmasına neden oluyor. Yatırımcılar doların bu yıl yaklaşık %8 değer kaybedebileceğini öngörüyor. Bitcoin ile ABD Dolar Endeksi (DXY) arasındaki 52 haftalık korelasyon −0,25 ile son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, doların değer kaybının devam etmesi halinde Bitcoin ve kripto piyasasının yükselme olasılığını artırıyor.

Uzmanlar, Fed’in yılın dördüncü çeyreğinde yeniden likidite artırabileceğini ve bunun da Bitcoin’in yükselişini destekleyeceğini belirtiyor.

