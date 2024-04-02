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Haberler > Ekonomi > Bitcoin’de sert hareketler! Yükselmeyen BTC düştü  

Bitcoin’de sert hareketler! Yükselmeyen BTC düştü  

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bitcoin’de sert hareketler! Yükselmeyen BTC düştü  

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BTC’de son dakika! Günlerdir 71 bin doların üzerinde tutunamayan Bitcoin fiyatı 2 Nisan’da kaç dolar? Yükselemeyen BTC düşüşe geçti ve 66 bin dolara kadar geriledi. Analistler; sabah saatlerinde 67 bin dolara yakın dengelenme çabasında bulunan BTC’nin, dolar endeksindeki sert yükseliş sebebiyle gerilediğini ve 66 bin-63 bin 800 bandının destek olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor. BTC’de 69 bin dolar ise ilk direnç olarak öne çıkıyor. 

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Yaklaşık bir haftadır yatay seyreden kripto para birimi Bitcoin’de dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. 25 Mart sonrası 7 işlem gününde 71 bin doların üzerini test eden BTC, bu seviye ürerinde kalıcı olamadı. 2 Nisan işlem gününde daha zayıf bir görüm sergileyen Bitcoin; son bir haftadır korunan 69 bin dolar desteğini aşağı yönlü ihlal etti. Bitcoin, sabah saatlerinde 66 bin dolara kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte, 67 bin dolara yakın dengelenme çabası öne çıkıyor.

ABD’DEN KRİTİK VERİLER GELİYOR

ABD’de para piyasası fonları da BTC’de yatırım yapmaya başladığı için, ABD ekonomisinden gelen sinyaller ve doların gücüne yönelik işaretler, kriptolar üzerinde etkili oluyor. Buna göre ABD’de ISM İmalat Endeksi martta 50,3’e yükseldi. Beklenti 48,3 olması yönündeydi. Beklentiyi aşan bu veri, 10 ayın ardından “pozitif bölge” olarak kabul edilen 50’nin üzerine çıkarak, fabrikalardaki aktivitenin güçlü olduğuna işaret etti.  Böylece FED’in, faiz indirimi için haziran beklentileri de sorgulanmaya başladı.

BTC YORUM 2024! BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Güçlü ABD ekonomisi, güçlü dolar fiyatlamalarını da destekledi. Dolar endeksi, ABD İmalat Endeksinin ardından 5 ay sonra ilk defa 105,00 seviyesini gördü. Tahvil faizlerinde de yükseliş yaşandı. Güçlü dolar, Bitcoin gibi dolarla fiyatlanan varlıkları pahalı hale getirince, BTC’de satışlar hız kazandı. Analistler; bundan sonraki süreçte BTC’de 66 bin – 63 bin 800 doların kritik destek olarak izlenmesi gerektiğini, yukarıda ise 69 bin doların ilk direnç noktası olduğunu aktarıyor.

BITCOIN HEDEF VE BEKLENTİ

BTC’de 2 Nisan itibarıyla 5 günlük ortalama 70 bin 700 dolar ve 22 günlük ortalama 70 bin 200 dolarda bulunuyor. Fiyatlar her iki seviyenin de altında seyrediyor. Bu arada 50 günlük ortalamanın yakınlaştığı 64 bin dolar seviyesi, “aşağı yönlü kırılmaması gereken bir bölge” olarak dile getiriliyor. Son haftalarda daha düşük para girişi gerçekleşen BTC için bu ay HALVING (Yarılanma) beklentileri devam ediyor. Analistler, orta ve uzun vadede beklentilerin pozitif olduğunu, daha büyük resimde 73 bin 800 doların aşılası halinde, ilk etapta 81 bin 700 dolara varabilecek yükselişlerin destek bulabileceğini aktarıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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