Borsa, altın, Bitcoin... Hepsi birden! Piyasalarda Japon Yeni ve Euro depremi

Piyasalarda son dakika! Hafta ortası işlemler geride kalırken, bugün bütün yatırım araçları kaybettirdi. Dolar 33,00 TL zirvesinden döndü. Ons altın 2300 dolar desteğine kadar çekildi. Borsa yüzde 1,81 geriledi. Bitcoin de toparlanamıyor. Japon yeninde tarihî değer kaybı ve Euro’da düşüş, dolar endeksini yukarı taşıdı. ABD para biriminin güçlenmesi, riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Umutlar, cuma açıklanacak ABD Çekirdek PCE verisine bağlandı!..

Pozitif hava 2 haftada dağıldı! Bitcoin’de 45 bin dolar senaryosu mu?

Pozitif hava 2 haftada dağıldı! Bitcoin’de 45 bin dolar senaryosu mu?

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kaldı. Bütün yatırım araçlarının değer kaybettiği bir işlem günü yaşandı. Dolar, altın, borsa ve Bitcoin gerilerken; yatırımcılar da düşen piyasa karşında büyük şaşkınlık yaşadı.

Bugün 33,00 TL ile zirve yapan dolar, öğleden sonra gelen satışlarla birlikte geri çekildi. Kur, bankalar arası piyasalarda akşam saatlerinde 32,85 TL’den kapanış yapmaya hazırlanıyor. Döviz bürolarında ise dolar 32,80 – 32,90 TL alım ve satım aralığına kadar çekildi. Gün içerisinde satış fiyatı en yüksek 33,04 TL’yi görmüştü. Gecelik TL faizlerinin tekrar yükselişe geçerek yüzde 51’e yaklaşması TL’ye deste oldu.

ALTINDA PARİTE VE DXY ETKİSİ

Küresel piyasalarda da bugün dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Japon yeni dolar karşısında son 38 yılın en düşük seviyesine geriledi. USD/JPY paritesi 160,00 seviyesinin de üzerine çıktı. Japon Merkez Bankasından müdahale beklenirken; EUR/USD paritesinde de 1,07’nin altına sarkma yaşandı. Hafta sonunda Fransa’da yapılacak seçimler, endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Majör paritelerde yaşanan bu hareketlilik Dolar Endeksini (DXY) de 106,00 seviyesinin üzerine taşıdı.

Güçlenen dolarla birlikte ons altın fiyatlarında yüzde 1’e yaklaşan değer kaybı yaşandı. Ons, 2300 dolar sınırına kadar çekildi. Gram altın da yüzde 1 geriledi ve 2430 TL’ye düştü. Analistler; ons altın için 2280 doların kritik bir destek olduğunu hatırlatıyor.

BORSADA KAN KAYBI SÜRÜYOR

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi %1,81 düşüşle birlikte, bugün 10.486’dan puandan kapanış gerçekleştirdi. Borsa arka arkaya üç işlem gününde düşüş yaşarken; endeks, 10.650-10.500 bandındaki destek bölgesinin de altına sarktı. Analistler; yabancı yatırımcıların satışlarının dikkat çektiğini, bundan sonraki süreçte 10.400 – 10.230 bandının destek olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

BİTCOİN DE YÜKSELEMİYOR

Son günlerde MT Gox olayı, madencilerin satışı ve para çıkışı gibi kendine has sebeplerle ciddi düşüş yaşayan Bitcoin’de de toparlanma işaretleri henüz görülemiyor. Hafta başında 58 bin 500 dolardan tepki gelmesine rağmen, 62 bin 500 dolar direncine takılan BTC’de; bugün yüzde 1 civarında değer kaybı ile 61 bin dolara yakın işlemler devam ediyor.

GÖZLER ABD ÇEKİRDEK PCE VERİSİNDE

Analistler; küresel piyasalar için bütün umutların, cuma günü açıklanacak ABD Çekirdek PCE verisine bağlı olduğunu; bu verinin beklenti altında kalması halinde güvercin FED senaryolarının destek bulacağını ve piyasaların da bir miktar nefes alabileceği belirtiliyor.