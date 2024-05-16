Borsa yükseldi, altın fiyatları geriledi! 16 Mayıs piyasalarda günün özeti

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi %1,59 yükselerek, 10.319 puandan kapandı. Endeks tarihî zirve seviyelere yaklaşırken; analistler, 10.400’ün aşılması halinde yükselişin ivmelenebileceğini aktardı. Altın fiyatları ise kâr satışlarıyla birlikte %0,50 geriledi. 2485 TL’den dönen gram altın, akşam saatlerinde 2460 TL’ye kadar geriledi. Analistler, gramda 2440-2420 TL bölgesinin destek olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugünkü işlemlerde zirve seviyelere yaklaştı. Endeks, %1,59 yükselişle birlikte 10.319 puandan kapanış gerçekleştirdi. Banka hisselerinde %3’ü aşan yükselişler öne çıkarken; Kardemir öncülüğünde demir çelik hisselerinde de dikkat çeken yükselişler yaşandı. Endekste 325 dolar direncine işaret eden analistler; TL bazında 10.400 seviyesinin aşılması halinde yükselişin de ivmelenebileceğini belirtiyor.

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EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Reeder Teknoloji, İş GYO, MİA teknoloji, Kardemir D ve Ülker; yüzde 5-10 arası primle BİST100 endeksi kapsamında en fazla yükselen hisseler arasında yer aldı. Agrotech Teknoloji, İz Enerji, Ege Endüstri, Vestel ve Şok Marketler ise yüzde 1,50 – 5,50 değer kaybı yaşayarak en fazla düşen hisseler arasında girdi.

AKBNK, TOASO, KRDMD, OYAKC ve SASA en fazla para girişi yaşanan hisseler oldu. THYAO, TUPRS, KCHOL, PEKGY ve PGSUS ise para çıkışı yaşanan hisseler arasında yer aldı.

ALTIN FİYATINDA KÂR SATIŞI

Dün açıklanan ABD TÜFE rakamlarının, nisan ayında gerilemeye işaret etmesi üzerine altın fiyatlarında yaşanan yükseliş; bugün yerini sınırlı kâr satışlarına bıraktı. Gece işlemlerinde 2390 doların üzerini test eden ons altın, 2375 dolara kadar geriledi.

Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı 2450-2495 TL alım ve satım aralığında seyrederken; serbest piyasada gram fiyatı da akşam saatlerinde 2460 TL’ye kadar geriledi. Çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 59 TL’den satıldı.

FED ÜYELERİNDEN MESAJLAR

Bugün ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 222 bin kişi ile beklenti üzerinde geldi ve istihdam piyasasında soğumanın devam ettiği görüldü. Bu verilere rağmen New York FED Başkanı John Williams, faiz oranlarında indirim için daha fazla veriyi görmeleri gerektiğini söyledi.