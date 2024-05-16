Dolarda düşüş hızlandı! Fiyatlar son bir ayın...

Dolarda son dakika! 16 Mayıs dolar fiyatı kaç TL? Serbest piyasada dolar fiyatı 32,15 TL’ye gerileyerek son 1 ayın dibine yaklaştı. ABD’de nisan ayı TÜFE rakamlarının düşüşe işaret etmesi ve küresel dolar endeksinde ciddi değer kayıpları, içeride de etkisini gösterdi. Sıkı para politikasıyla da desteklenen TL’ye karşı, dolardaki zayıf görünümün devamı bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikası ile birlikte haftalardır yatay seyreden ve 32,50 TL seviyesinin altında konumlanan dolarda düşüş hızlandı. TCMB’nin ihracat ve ithalat denkleminde makroekonomik dengeleri de gözeterek son 6 haftada 40 milyar doların üzerinde rezerv biriktirmesi, kurun, 32,00 TL’nin altına düşmesini engelledi.

Ancak bu hafta ABD’den gelen makroekonomik verilerin, FED’in faiz indirimi sürecini desteklemesiyle birlikte, küresel anlamda dolarda değer kayıpları başladı.

DOLARDA KÜRESEL ZAYIFLAMA

Mayıs başında 106,50 sınırına kadar tırmanan dolar endeksi, bugün 104,20’ye gerileyerek, dolarda ciddi bir zayıflamaya işaret etti. Özellikle dün açıklanan ABD TÜFE verisinin nisanda yüzde 3,4’e gerilemesi ve çekirdek enflasyonda da yüzde 3,8’den yüzde 3,6’ya düşüş; DXY’de son bir aydır “taban” olarak öne çıkan 105,00 seviyesinin hızlı şekilde aşağı kırılmasını destekledi. EUR/USD paritesinde 1,08 sınırından 1,09’a doğru hareketlilik dikkat çekiyor.

16 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Küresel piyasalarda dolarda yaşanan güç kaybı içeride de kendini gösteriyor. 16 Mayıs dolar fiyatı 32,15 TL’ye gerileyerek, son bir ayın en düşük seviyelerine yaklaştı. Döviz bürolarında ise dolar; sabah ilk işlemlerde 31,98-32,13 TL alım ve satım aralığında seyretti. Bu arada Euro da parite etkisiyle birlikte sınırlı prim yaptı ve 34,97 TL satış fiyatından ilk işlemler devam ediyor.

DOLARDA BEKLENTİLER…

Analistler; ABD ekonomisine dair bundan sonra gelecek verilerin, dolar endeksinde daha fazla düşüşleri desteklemesi halinde, dolar/TL’nin de bundan pozitif etkilenebileceğini aktarıyor. Dolar endeksinde özellikle 103,50 seviyesinin altına düşüşle birlikte gelişmekte olan ülkelere sermaye akışının hızlanabileceği ve Türkiye’nin bu süreçte öne çıkabileceği belirtiliyor.

5 HAFTADA 2,5 MİLYAR DOLAR GELDİ

Son 5 haftalık süreçte Türkiye’ye sadece tahvil ve hisse senedi yatırımı kanalıyla 2,5 milyar dolara yakın para girişi gözlemlendi. Bu trendin devamı; hem dolar/TL’de stabil görünümün kalıcılığı hem de TL faizlerinde de yavaş yavaş düşüşlerin başlaması bakımından önemli görülüyor.