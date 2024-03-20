Borsada düşüş bitti mi? Yeni zirve gelecek mi?

Borsada son dakika! Altı günlük düşüşün ardından dün sert yükselen endeks tekrar 9000’e yaklaştı. Uzmanlar “Teknik anlamda önemli destek olan 8700’den gelen tepki anlamlı ve 50 günlük ortalama olan 8820’nin üzerine çıkılması olumlu. Ancak seçim sonrası senaryolar ve sıkı para politikasının varacağı yer belli değil. Bu sebeple borsada kısa vadede yeni zirvelerden ziyade bant hareketinin devamlılığı öne çıkabilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, 11 Mart Pazartesi’den itibaren devam eden ve altı işlem gününe yayılan düşüşün ardından, dünkü işlemlerde sert yükseldi. BİST100 yüzde 2,43 primle 8929 puandan kapanış gerçekleştirdi. Tepki alımlarının, önceki düşüşte görülen dip seviye olan 8700’e yakın yerlerden gerçekleşmesi dikkat çekti. Bankacılık sektör hisselerinde yaşanan sert yükseliş, buna rağmen 84 milyar TL civarına gerçekleşen ve ortalama altında kalan hacim öne çıktı.

EN ÇOK YÜKSELENLER VE PARA GİRİŞİ OLANLAR

Dünkü kapanışla birlikte endekste son bir haftalık gerileme yüzde 1.53’e kadar düştü. 2024 başından itibaren bakıldığında ise endekste getiri yüzde 19.54 olarak gerçekleşmiş gözüküyor. Dünkü işlemlerde MIA Teknoloji (9.96), Yapı Kredi Bankası (%7.17) ve Akbank (%5,43) hisseleri en çok yükselenler arasında ilk 3’te yer alırken; bankalarla birlikte TÜPRAŞ, Sabancı Holding, BİM, DOAŞ, Turkcell ve Ford Otosan en çok para girişi yaşanan hisseler olarak kendini gösterdi.

ENDEKSE BU SEVİYELERE DİKKAT

Hisse senetlerinin, son günlerde faiz ortamından da etkilendiğini ve bir defalık yükselişin “düşüş bitti” demek için erken olabileceğini vurgulayan analistler, “Buna rağmen teknik anlamda önemli seviyelerin korunduğunun görülmesi pozitif. Son yükselişle birlikte endeksin 8820’de bulunan 50 günlük ortalama üzerine kendini atması önemli bir sinyal. Bundan sonraki süreçte de 50 günlük ortalama ile birlikte 8700-8550 bölgesinin önemli bir destek vazifesi görmesi beklenebilir” şeklinde konuşuyor.

BORSADA BEKLENTİ VE HEDEF

Borsanın önünde de seçim belirsizliğinin bulunduğunu aktaran analistler, “Özellikle TCMB tarafında sıkı para politikasının nereye varacağının da netleşmesi gerekiyor. Bu gerçekleşmeden endekste yeni zirvelerden daha ziyade bant hareketinin devamı daha muhtemel gözüküyor. Seçim sonrası için piyasada çok fazla spekülasyon var, dolayısıyla borsada ciddi para girişi yok. Kriptolar, altın ve mevduat faizi gibi alternatiflerin öne çıkması da hisse senetlerini baskılıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.