Borsayı rekora bu sektörler ve bu hisseler taşıdı

Borsada son dakika! BİST100 endeksi geçen hafta 11.064’ten kapanarak zirve yaptı. Son bir ayda borsada yükseliş %11 oldu. Bu süreçte Gıda/İçecek, Taş-Toprak, Perakende Ticaret, İletişim ve GMYO sektör endeksleri %18-%13 arası primle öne çıktı. Son bir aylık süreçte BİST30 kapsamındaki hisselere bakıldığında EKGYO, OYAKC, GARAN, GUBRF ve BIMAS %30-%18 arası yükselişle birlikte en çok yükselen hisseler oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye ekonomisinden son dönemde gelen pozitif sinyaller “yeni bir ülke hikâyesi” olarak öne çıkıyor. Gri listeden çıkış, not artışları, enflasyonda gerileme ve ‘ileride’ faiz indirimi beklentisinin oluşmaya başlaması… Bunlara ek olarak para politikasına dair güven veren mesajlar, cari açıkta düşüş, DTH ve KKM hesaplarında çözülmenin sürmesi, yabancının sadece tahvil ve hisse senetlerine değil Çinli BYD’de olduğu gibi artık fabrika yatırımlarına gelmesi, pozitif gelişmeler olarak dikkat çekiyor.

GÖZLER MOODY’S’E ÇEVRİLDİ

Gelecek hafta 19 Temmuz Cuma günü Moody’s’in, Türkiye’nin ‘B3’ olan kredi notunu da yukarı revize etmesi bekleniyor. Son durumda Fitch ve S&P, Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında tutuyor. Moody’s, 6 kademe aşağıda bulunuyor. Dolayısıyla çift kademe not artışı da sürpriz olmayacak.

BORSADA NELER OLUYOR?

Bu tabloda Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta %1,96 yükselerek tarihî zirve seviyelerine geldi. 11.064’ten kapanan endekste yıl başından itibaren %48,11 getiri gerçekleşti. 11 Haziran’da test edilen 9958 seviyesinin ardından, bu son yükselişin boyutu da %11’i buldu.

EN ÇOK YÜKSELEN SEKTÖRLER

Bu arada son bir ayda sektör bazında bakıldığında;

- Gıda/İçecek Endeksi %17,44

- Taş-Toprak Endeksi %17,05

- Ticaret Endeksi %16,60

- İletişim Endeksi %13,17

- GMYO Endeksi %12,93 oranında prim yaptı.

BEKLENTİLER POZİTİF YANSIDI

Endeksten daha iyi yükselen bu sektörlere bakıldığında; faizlerde indirim beklentisinin çimento ve konut üreten/pazarlayan sektörlere olumlu yansıdığını görülüyor. TÜFE’de gerileme eğilimi ve yaz mevsiminin etkisiyle birlikte gıda, içecek, gıda perakende ve giyim perakende sektörlerinin de pozitif ayrıştığı rakamlara yansıyor.

SON 1 AYDA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsa İstanbul’da BİST30 endeksine dahil hisse senetlerine bakıldığında da son 1 aylık süreçte;

-Emlak Konut GYO; yüzde 29,91

-OYAK Çimento; yüzde 29,48

-Garanti Bankası; yüzde 28,63

-Gübre Fabrikaları; yüzde 18,67

-BİM Mağazacılık; yüzde 18,42 primle en çok yükselen hisseler arasında yer aldı.

ENDEKSTE BEKLENTİLER

Borsada 11.000 seviyesi psikolojik destek olmakla birlikte 10.950-10.700 bandı, ilk teknik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 11.120-11.400 bandının, ilk direnç bölgesi olarak takip edileceği belirtiliyor.