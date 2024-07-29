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Bu da yeni dolandırıcılık taktiği! Uzmanlar uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son dönemde internet üzerinden yemek siparişleri artarken, dolandırıcılar da bu durumu fırsata çeviriyor. Uzmanlar, verilmeyen siparişlerle ilgili gelen linklere tıklanmaması ve istenen kodların paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Dolandırıcılar, yemek siparişi verilmiş gibi mesaj gönderip, "Size bir kod gönderdik. Bu kodu bize söyleyin, siparişi iptal edelim" diyerek vatandaşları tuzağa düşürüyor.

Bu kod sayesinde dolandırıcılar, vatandaşların telefonlarına erişim sağlıyor ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle zarar veriyor.

Bu da yeni dolandırıcılık taktiği! Uzmanlar uyardı - 1. Resim

Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, "Kimse sizin adınıza yemek siparişi vermez. Yemek siparişi vermediğinizi bildiğiniz halde böyle bir mesaj alırsanız, kesinlikle bu mesajlara itibar etmeyin. İnternet sitelerinin yönlendirdiği adreslere tıklamayın" uyarısında bulundu.

Akman, dolandırıcıların numaralarından gelen aramalara ve mesajlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Bilgilerin ifşa olması, kredi kartı dolandırıcılığı gibi durumlarla karşılaşmamak için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İnternet sitelerine bilgi girmemeyi ve yönlendirilen adreslere tıklamamayı tavsiye etti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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