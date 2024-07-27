Yapay zeka dolandırıcılarını artık Google engelleyecek

Google, Telefon uygulamasına yapay zeka destekli dolandırıcılık engelleme özelliği ekliyor. Yeni özellik, Gemini Nano adı verilen yapay zeka ile spam aramaları tespit edip engelleyecek.

OpenAI, Google'ın ensesinde! 'SearchGPT' geliyor... "Aramaları çok daha iyi hale getirecek"

OpenAI, Google'ın ensesinde! 'SearchGPT' geliyor... "Aramaları çok daha iyi hale getirecek"

Google, bu yılın başlarında dolandırıcılık aramalarını gerçek zamanlı olarak tespit edecek olan Gemini AI destekli bir uyarı sistemini tanıtmıştı. Bu sistem spam algılandığında telefonunuza bir uyarı gönderiyor. Yakında Google Telefon uygulaması, Gemini Nano sayesinde spam ve dolandırıcılık aramalarını daha etkin bir şekilde engelleyecek.

Sammyfans'ın haberine göre Gemini Nano, bir aramanın dolandırıcı mı yoksa spam mi olduğunu tespit edebilecek ve kullanıcıya aramayı bildirme seçeneği sunacak. Bu yapay zeka özelliğinin tamamen cihaz üzerinde çalışacağı belirtiliyor.

Ancak, Google Telefon uygulamasının her aramayı dinlemesi gerektiğinden, Google’ın gizlilik ve güvenlik konularında nasıl bir yaklaşım sergileyeceği merak ediliyor.

SPAM ARAMALARI ENGELLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Spam aramaları tespit etmek ve engellemek giderek kolaylaşıyor, ancak dolandırıcılık aramaları daha kreatif yöntemler kullanarak kendini geliştiriyor. Dolandırıcılar, karşı tarafın şüphelenmemesi ve fark edilmemesi için sürekli yeni stratejiler geliştiriyor.

Dolandırıcılık aramaları genellikle teknoloji konusunda az bilgi sahibi olan akıllı telefon kullanıcılarını hedef alıyor. Google’ın Gemini Nano'sunun dolandırıcılık aramalarını ne kadar etkili bir şekilde engelleyebileceğini zaman gösterecek.