2024 Yaz Oyunları'na özel bugün Google Doodle, Paris Olimpiyatları oldu

Google'ın ana sayfasında yer alan yeni desenli görüntü arama motoruna girenlerin dikkatini çekti. Özel günlerde çeşitli semboller ve görsellerin yer aldığı Google Doodle'a bugün 2024 Paris Olimpiyatları geldi.

Paris Olimpiyat Oyunları öncesi sabotaj! 800 bin yolcu mağdur oldu

Paris Olimpiyat Oyunları öncesi sabotaj! 800 bin yolcu mağdur oldu

26 Temmuz Cuma günü başlayacak olan ve tüm dünya tarafından takip edilecek olan Paris Olimpiyatları, bugün Google Doodle oldu.

Görenler ise Google neden farklı, bugün ne günü merak ediyordu. Olimpiyatlar bugün itibarıyla başlıyorken Türkiye'den birçok sporcu ülkemizi temsil edecek.

GOOGLE DOODLE NEDEN FARKLI?

Doodle ile özel günler, yıl dönümleri, sanatçılar ve önemli kişiler hatırlanıyor.

26 Temmuz günü başlayacak olan Paris Olimpiyatları'na özel yeni bir tasarım uygulandı. Tüm dünyadan birçok sporcunun katılacağı organizasyon boyunca yarışmalar ve etkinlikler hakkında yönlendirmeler Doodle sayesinde olacak.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI BAŞLADI MI, SAAT KAÇTA?

Dünyanın her yerinden yakından takip edilen olimpiyat oyunları 26 Temmuz Cuma günü 20.30 itibarıyla başlıyor.

OLİMPİYATLARDA FUTBOLDA HANGİ ÜLKELER VAR?

Bu sene olimpiyatlarda A Grubu’nda Gine, Yeni Zelanda, Fransa ve ABD; B Grubu’nda Arjantin, Fas, Irak ve Ukrayna; C Grubu’nda Özbekistan, İspanya, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti; D Grubu'nda ise Japonya, Paraguay, Mali ve İsrail yer alacak.