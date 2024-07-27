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YouTube'da yeni dönem! Artık reklam engelleyici kullanan siyah ekran görüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YouTube&#039;da yeni dönem! Artık reklam engelleyici kullanan siyah ekran görüyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YouTube, reklam engelleyici kullananlara karşı önlemlerini artırıyor. Reklam engelleyici kullanan bazı kullanıcılar, video başlamadan önce siyah ekran gördüklerini ve bu ekranı geçemediklerini bildiriyor.

YouTube, reklam engelleyicilerle video izleyen kullanıcılara belirli anlarda tamamen siyah ekran gösteriyor ve bu durum kullanıcılar tarafından geçilemiyor. Bu gelişme, YouTube'un sunucu tabanlı reklamları test ettiğini işaret ediyor. Sunucu tabanlı reklamlar, videonun bir parçası olarak gösterildiği için reklam engelleyiciler tarafından engellenemiyor ve bu da reklam süresi boyunca siyah ekran oluşmasına neden oluyor.

YouTube'da yeni dönem! Artık reklam engelleyici kullanan siyah ekran görüyor - 1. Resim

YouTube, bu yeni reklam özelliğini şu anda sınırlı sayıda kullanıcı ile test ediyor. Şirketin, engellenen reklamlar yerine siyah ekranlar gösteren yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığı biliniyor. Reddit kullanıcıları, bu siyah ekranların 6 ila 20 saniye sürdüğünü belirtiyor.

Gagadget'in haberine göre reklamları videonun bir parçası haline getiren ve atlanmasını zorlaştıran sunucu teknolojisinden kaynaklanıyor. YouTube henüz bu teknoloji hakkında resmi bir açıklama yapmadı ancak yakın zamanda tarayıcı uzantıları için güvenlik standartlarını yükseltme konusunda bir açıklama yayımladı ve bu sayede izleyicileri ve içerik oluşturucularını siber saldırılardan korumayı amaçlıyor.

YouTube'da yeni dönem! Artık reklam engelleyici kullanan siyah ekran görüyor - 2. Resim

Bazı kullanıcılar kısa süren siyah ekranlardan rahatsız olmazken, YouTube'un bu yenilikle kullanıcıları YouTube Premium'a geçmeye teşvik etme konusunda oldukça istekli olduğu gözlemleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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