Mırıldanarak şarkı bulma özelliği, YouTube'dan sonra TikTok'a geldi

ByteDance, TikTok platformuna kullanıcıların bir şarkıyı mırıldanarak, söyleyerek veya çalarak bulmasına olanak tanıyan ses arama özelliğini ekledi. Bu yenilik, YouTube Müzik ve Shazam ile rekabeti artırmayı hedefliyor.

TikTok, kullanıcıların akıllarında kalan şarkıları kolayca bulabilmeleri için "Sound Search" özelliğini devreye soktu. Şirket, TechCrunch’a yaptığı açıklamada, bu özelliğin şu an için belirli bölgelerdeki bazı kullanıcılara sunulduğunu ve henüz tüm kullanıcılar için erişilebilir olmadığını belirtti.

MIRILDANARAK ŞARKI BULMA ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Geçtiğimiz günlerde YouTube ve YouTube Müzik’e eklenen mırıldanarak şarkı bulma özelliği, şimdi de TikTok kullanıcıları için kullanılabilir hale geldi. TikTok'un Sound Search aracı, Shazam’dan farklı olarak, şarkıları mırıldanarak veya söyleyerek bulma imkanı sunuyor. Shazam ise sadece gerçek şarkıyı çaldığınızda tanıyabiliyor.

POPÜLER VİDEOLARDAKİ ŞARKILAR BULUNABİLECEK

Sound Search, sadece şarkıları bulmakla kalmıyor, aynı zamanda bu şarkıları kullanan TikTok videolarını da gösteriyor. Yapılan testler, aracın popüler şarkıları hızla tanıdığını ve ilgili videoları hemen gösterdiğini ortaya koydu. Örneğin, Rihanna’nın "Umbrella" şarkısını mırıldandığınızda araç, şarkıyı hızla tanıyıp ilgili videoları gösteriyor. Ancak, daha az bilinen şarkılar için zaman zaman hatalı sonuçlar verebiliyor.

TechCrunch'ın haberine göre, aracın ana amacının şarkıları bulmak olduğunu, TikTok’a özgü sesleri tanımanın ise öncelikleri olmadığını belirtti. Bu özelliğe erişimi olan kullanıcılar, TikTok uygulamasındaki arama çubuğuna gidip mikrofon simgesine tıklayarak "Sound Search" seçeneğini kullanabilirler.