Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Motosiklet tutkunu Rus Youtuber Tatiana Rusozolina, Türkiye’de hayatını kaybetti

Motosiklet tutkunu Rus Youtuber Tatiana Rusozolina, Türkiye’de hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyayı motosikletiyle gezen ünlü Rus YouTuber Tatiana Rusozolina, Muğla’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Rusozolina’nın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada ‘MotoTanya’ adıyla tanınan motosiklet tutkunu ve macera sever Tatiana Rusozolina, Türkiye turu kapsamında geldiği Muğla’nın Milas ilçesinde feci bir kaza geçirdi. 

Motosiklet tutkunu Rus Youtuber Tatiana Rusozolina, Türkiye’de hayatını kaybetti - 1. Resim

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre; kaza Muğla'nın Milas ilçesinde yaşandı. Onur Obut'un kullandığı motosiklet, Söke-Milas kara yolu Sarıçay mevkisinde Tatiana Rusozolina yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Motosiklet tutkunu Rus Youtuber Tatiana Rusozolina, Türkiye’de hayatını kaybetti - 2. Resim

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Rusozolina'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklet tutkunu Rus Youtuber Tatiana Rusozolina, Türkiye’de hayatını kaybetti - 3. Resim

Kazada yaralanan Obut ise ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rusozolina'nın cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Motosiklet tutkunu Rus Youtuber Tatiana Rusozolina, Türkiye’de hayatını kaybetti - 4. Resim

TATIANA RUSOZOLINA (MOTOTANYA) KİMDİR?

Tatiana Rusozolina, YouTube’da ‘Mototanya’ adıyla biliniyor. Çektiği videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ismin YouTube’da 2 milyon, Instagram’da ise 980 bini aşkın takipçisi mevcut. Dünyanın dört bir yanını motoruyla dolaşan isim, bu yolculuklarını kayda alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıyordu. Rusozolina, seyahatlerinde yaşadığı zorlukları ve başa çıkma yöntemlerini takipçilerine anlatıyordu. Rusozolina’nın ani ölümü ailesini ve takipçilerini hüzne boğdu. 

Motosiklet tutkunu Rus Youtuber Tatiana Rusozolina, Türkiye’de hayatını kaybetti - 5. Resim

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
MHK'nin yeni başkanı belli oldu! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası temmuzda da sürpriz yapmadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şebnem Ferah'a 10 konser için teklif edilen ücret ağızları açık bıraktı! Geri çevirdi - Magazin10 konser için teklif edilen ücret ağızları açık bıraktı! Geri çevirdiBarış Manço'nun aracı Belçika'da bulunmuştu! Türkiye'ye getiriliyor - MagazinAracı Belçika'da bulunmuştu! Türkiye'ye getiriliyorBakan Murat Kurum ile Haluk Levent bir araya geldi - MagazinBakan Murat Kurum ile Haluk Levent bir araya geldiEbru Özkan imajını tamamen değiştirdi! "Tanımakta zorlandım" - Magazinİmajını tamamen değiştirdi! "Tanımakta zorlandım"Mert Demir'in annesi görenleri şaşırttı - MagazinAnnesi görenleri şaşırttı! Yorum yağdıYurtdışına yerleşmişti! Ceyda Ateş restoran zinciri satın aldı - MagazinABD'ye yerleşmişti… Yeni işi şaşırttı! Servetine servet katacak
Sonraki Haber Yükleniyor...