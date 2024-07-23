Motosiklet tutkunu Rus Youtuber Tatiana Rusozolina, Türkiye’de hayatını kaybetti

Dünyayı motosikletiyle gezen ünlü Rus YouTuber Tatiana Rusozolina, Muğla’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Rusozolina’nın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada ‘MotoTanya’ adıyla tanınan motosiklet tutkunu ve macera sever Tatiana Rusozolina, Türkiye turu kapsamında geldiği Muğla’nın Milas ilçesinde feci bir kaza geçirdi.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre; kaza Muğla'nın Milas ilçesinde yaşandı. Onur Obut'un kullandığı motosiklet, Söke-Milas kara yolu Sarıçay mevkisinde Tatiana Rusozolina yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Rusozolina'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Obut ise ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rusozolina'nın cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

TATIANA RUSOZOLINA (MOTOTANYA) KİMDİR?

Tatiana Rusozolina, YouTube’da ‘Mototanya’ adıyla biliniyor. Çektiği videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ismin YouTube’da 2 milyon, Instagram’da ise 980 bini aşkın takipçisi mevcut. Dünyanın dört bir yanını motoruyla dolaşan isim, bu yolculuklarını kayda alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıyordu. Rusozolina, seyahatlerinde yaşadığı zorlukları ve başa çıkma yöntemlerini takipçilerine anlatıyordu. Rusozolina’nın ani ölümü ailesini ve takipçilerini hüzne boğdu.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı