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Haberler > Teknoloji > OpenAI, Google'ın ensesinde! 'SearchGPT' geliyor... "Aramaları çok daha iyi hale getirecek"

OpenAI, Google'ın ensesinde! 'SearchGPT' geliyor... "Aramaları çok daha iyi hale getirecek"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni arama özelliklerinin bir prototipi olan "SearchGPT"yi test ettiğini duyurdu. OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, "Aramayı bugün olduğundan çok daha iyi hale getirecek alan olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Altman, 'SearchGPT''nin 'ChatGPT'ye entegre edileceğini de sözlerine ekledi.

OpenAI'dan yapılan açıklamada, "SearchGPT"nin kullanıcılara "net ve ilgili kaynaklarla hızlı ve zamanında cevaplar vermek" amacıyla yapay zeka modellerinin gücünü webden gelen bilgilerle birleştirmek için tasarlandığı belirtildi.

SEARCHGPT'NİN TEST EDİLİYOR

Açıklamada, söz konusu arama motorunun kullanımına, geri bildirimler almak için küçük bir kullanıcı ve yayıncı grubuyla başlanacağı ifade edildi.

Bu prototipin geçici olduğu, gelecekte bu özelliklerin en iyilerinin doğrudan ChatGPT'ye entegre edilmesinin planlandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, kullanıcıların sorularına webdeki güncel bilgilerle hızlı ve doğrudan cevap verecek "SearchGPT"nin ilgili kaynaklara net bağlantılar sunacağı, ayrıca kullanıcıların aramalarda sohbet eder gibi takip soruları sorabileceği kaydedildi.

CHATGPT'YE ENTEGRE EDİLECEK

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Aramayı bugün olduğundan çok daha iyi hale getirecek alan olduğunu düşünüyoruz. SearchGPT adında yeni bir prototipi başlatıyoruz. Prototipten öğreneceğiz, onu daha iyi yapacağız ve ardından gerçek zamanlı ve maksimum düzeyde yararlı hale getirmek için teknolojiyi ChatGPT'ye entegre edeceğiz." ifadesini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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