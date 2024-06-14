Bu hafta en fazla hangi yatırım kazandırdı?

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftayı 10.471’den tamamladı. İşlem vergisinin ertelenmesiyle moral bulan borsa, haftalık bazda yüzde 3,28 yükseldi ve en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. Borsayı yüzde 2,47 artışla gram altın ve yüzde 1,42 primle dolar takip etti. Gram altında bugün 2450 TL görülürken; dolar, EUR/USD paritesinde yaşanan gerilemeyle birlikte 32,70 TL’yi test etti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hareketli bir hafta daha geride kaldı. Fransa’daki siyasi krizin Euro’da değer kayıplarına sebep olması, ABD’de TÜFE ve ÜFE verilerinin beklenti altında kalması, FED faiz kararının ardından Başkan Powell’ın “şahin” tonajlı açıklamaları ve FED projeksiyonlarında bu yıl 1 faiz indirimine işaret edilmesi, küresel piyasalarda en önemli gelişmeler arasında yer aldı.

İÇ PİYASADA NELER OLDU?

İçeride ise cari dengenin nisanda 5,28 milyar dolar açık verdiği görüldü. Bugün açıklanan TCMB haziran ayı beklenti anketinde ise yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 43,52 ve yıl sonu dolar öngörüsü 37,75 TL olarak gerçekleşti. Öte yandan geçen haftadan beri konuşulan ve endeksi baskılayan “borsada işlem vergisi” konusunun da ertelenmesi endekse destek oldu.

HAFTANIN GETİRİ LİDERİ BORSA

Mayıs ayında 11.088 puanla zirve yapan ve dönüşe geçen BİST100 endeksi geçen haftayı 10.138’den tamamlamıştı. Bu hafta en düşük 9958 test edilse de gelen tepki alımlarıyla birlikte endeks, 10.471’den kapandı. Böylece BİST100 hafta genelinde yüzde 3,28 primle en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.

ALTININ DÖNÜŞÜ!

Geçen hafta 2386 TL’den kapanış gerçekleştiren gram altın, bu haftayı 2445 TL’ye yakın seviyelerden tamamlamaya hazırlanıyor. Zayıf gelen ABD verilerinden destek bulan ons altınla birlikte yükselen gram altın; Dolar/TL’de gerçekleşen sınırlı yükselişten de olumlu etkilendi. Haftalık bazda yüzde 2,47 yükselen gram altın, getiride borsanın ardından ikinci sırada yer aldı.

DOLARDA PARİTE ETKİSİ

Fransa'daki siyasi çalkantıların ardından EUR/USD paritesi bugün 1,07’nin de altına geriledi. FED’in de şahin duruşu buna eklenince, ABD para birimi küresel anlamda güç kazandı. Dolar endeksi bu hafta 105,50’yi geçti. İçeride de dolar 32,70 TL’ye kadar yükseldi. Haftalık bazda yüzde 1,42 primlenen dolar, getiride üçüncü sırada yer aldı.

İç piyasada Euro 34,98 ile geçen haftaki kapanış seviyelerine yakın seyrederken; bu hafta TL mevduatta bekleyenler ise ortalamada yüzde 0,99 sabit getiri elde etti.