Bu yıl Saadet'in turşusunu kuracağız! Kış hazırlığı başlıyor

KAAN ZENGİNLİ - Kışa hazırlık için turşu, salça ve yemeklik sos yapımı zamanı geldi. Ev hanımları, bu hummalı hazırlık dönemi için alışverişe başladı. Salça için en önemli ürün olan yumurta domates fiyatları hâlâ istenilen seviyeye düşmedi. Geçen yıl 5 liraya kadar gerileyen yumurta domatesin kilogram fiyatı bugünlerde 12-17 lira arasında seyrediyor. Ancak pazarcı esnafı domates fiyatının 1 ay içinde 10 liranın altına düşeceğini belirtiyor.

Öte yandan kapya biber, sivri biber, turşuluk ürünler, kavanoz ve kapak fiyatlarında kısmi artışlar gözleniyor. Kışa hazırlıkta fiyatı en fazla etkileyecek olan ürünün limon olması bekleniyor. Geçen yıl bu dönemlerde 25-50 lira arasında değişen limonun fiyatı bu yıl 110-150 liraya kadar çıktı. Bu nedenle turşuların bu yıl sirke ile yapılması bekleniyor.

SEBZE FİYATLARI UCUZ

Kapya biberin kilogram fiyatı geçen yıl 20-23 lira iken bu yıl 35-50 lira; lahananın fiyatı 25-28 lira iken, bu yıl 35-42 lira; havucun fiyatı ise geçen yıl 35-38 lira iken bu yıl 42-50 lira arasında değişiyor. Sarımsak fiyatlarında da geçen yıla göre artışlar gözleniyor. Domates, salça ve turşu konservesinde kullanılan malzemelerin fiyatları bu yıl geçen seneye göre fazla artış göstermedi. Özellikle turşu yapımında kullanılan, kaya tuzu ve sirke fiyatları hemen hemen aynı kaldı. İçinde 10 adet bulunan kavanoz kapaklarının paketi ise marketlerde ortalama 50 liradan satılıyor.

YUMURTA DOMATES FİYATI DAHA DÜŞER

Pazarcı esnafı ise satışların hâlâ istenilen seviyede olmadığını ifade ediyor. Kaşlık sos, salça ve turşu yapımı için satılan ürünlerde fiyatların geçen yıla göre kısmen arttığını söyleyen esnaf Kamil Necipoğlu “Bu yıl girdi maliyetleri çok arttı. Tohum, gübre, mazot, elektrik derken bizim de fiyatları artırmaktan başka çaremiz kalmıyor. Müşteri ‘geçen sene daha uygundu’ diyor, doğru. Ama bizim de alın terimizin karşılığını almamız lazım. Limon ise bu sene hem ürün azlığı hem de hasat dönemindeki olumsuz hava şartları nedeniyle fahiş fiyatlara satılıyor. En çok artış limonda görülüyor. Diğer ürünlerde çok yüksek farklar yok. Kışlık yumurta domatesin fiyatı 1 aya kalmaz 10 liranın altına düşer” diyor.

KAVANOZ VE KAPAK SATIŞLARI ARTIYOR

İstanbul Eminönü ve İstoç’ta kavanoz ve kapak satışları da artmaya başladı. Henüz tam zamanı gelmediği için esnafın stok yaptığını söyleyen Esnaf Mehmet Can “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kışlık ürün için kavanoz, kapak ve bidon satışlarımız artıyor. Şimdilik pazarcı ve marketçi alıyor. Henüz vatandaş alıma başlamadı. Ama satışlarımız iyi gidiyor. İnternet satış kanalımıza gelen siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Fiyatlar değişiklik göstermekle birlikte 10 litrelik turşuluk bidon fiyatı 100-120 lira, salça ve sos kavanozu plastik ve cam olmak üzere 150 lira ile 200 lira, kapak fiyatları ise tanede 3 lira ile 5 lira arasında değişiyor” dedi.

1978 yapımı ‘Neşeli Günler’ filminde Münir Özkul ve Adile Naşit’in canlandırdığı Kazım ile Saadet, “Turşunun iyisi sirkeyle mi olur, limonla mı?” diye kavga ediyordu. Saadet ‘sirke’, Kazım ‘limon’ diyordu. Şimdi limonun bu kadar pahalı olması sebebiyle sirke tek alternatif kaldı ve en azından şimdilik Saadet kazandı.