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Buğdayda 'pas' alarmı: Üreticiler aman dikkat! Tarladan olabilirsiniz

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Buğdayda &#039;pas&#039; alarmı: Üreticiler aman dikkat! Tarladan olabilirsiniz

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Edirne ve Tekirdağ'da, aşırı yağışlardan sonra buğdayda 'pas hastalığı' alarmı verildi. Yetkililer üreticileri hastalığın bulaşmadan önce tarlaların ilaçlanması konusunda uyardı.

Edirne ve Tekirdağ'da sıcak hava ve nem nedeniyle bazı buğday tarlalarında pas hastalığı görülmeye başlandı. Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, üreticilere, verim kaybına neden olan pas hastalığına karşı önleyici ilaç kullanmalarını önerdi.

Üreticilerin tarlalarını sık sık kontrol ederek, ziraat odalarıyla Tarım ve Orman Müdürlüklerinin uyarılarını dikkate almaları gerektiğini vurgulayan Kaya, hastalığın sıcak ve nemli ortamda ortaya çıktığını anlattı.

Buğdayda 'pas' alarmı: Üreticiler aman dikkat! Tarladan olabilirsiniz - 1. Resim

'BULAŞMADAN TARLALAR İLAÇLANMALI'

Buğdayda tam başaklanma dönemine girilmek üzere olunduğunu kaydeden Kaya, şunları söyledi:

"Bölgemizde yağışlı bir dönemdeyiz ve yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu anlamda pas hastalığına karşı koruyucu bir ilaçlama yapılması gerekiyor. Pas hastalığı bulaşmadan tarlalar ilaçlanmalı. Bu ilaçlamayla bitki 20-25 gün korumaya alınmalı. Verimi en önemli şekilde etkileyen bayrak yaprağının çıktığı dönemdeyiz. Bu yaprakları dane doldurma dönemine kadar ne kadar sağlıklı muhafaza edersek o kadar yüksek verim alacağız."

Buğdayda 'pas' alarmı: Üreticiler aman dikkat! Tarladan olabilirsiniz - 2. Resim

ÖZELLİKLE BAYRAK YAPRAĞINA DİKKAT

Edirne Ziraat Odası da üreticilere, hastalığa karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı. Odadan yapılan açıklamada, "İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır" denildi.

Buğdayda 'pas' alarmı: Üreticiler aman dikkat! Tarladan olabilirsiniz - 3. Resim

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da pas hastalığının verim ve kaliteyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Şarköy, Malkara ve Muratlı ilçelerinde bazı tarlalarda pas hastalığının görüldüğünü dile getiren Öcal, "Tekirdağ genelinde çiftçilerimizin hububat ekili parsellerini dolaşarak pas hastalığını gözlemlemeleri ve hastalık durumuna göre uygun bitki koruma ürünlerini kullanmaları büyük önem arz etmektedir. Üreticilerimiz gerektiğinde sahada hastalık ve zararlı tarama faaliyetlerinde ekiplerimizden destek alabilirler" diye konuştu.

Buğdayda 'pas' alarmı: Üreticiler aman dikkat! Tarladan olabilirsiniz - 4. Resim

Üreticilerin hastalıklara karşı bilgilendirildiğini söyleyen Öcal, üreticilere mahsulü hastalıktan korumaları için sık ekimden kaçınmaları, yabancı otla mücadele etmeleri ve hastalıklara dayanıklı çeşitler tercih etmeleri önerisinde bulundu.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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