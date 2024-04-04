Büyük hisselerde neler oluyor? Borsada %20’den fazla düşen dev şirketler

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 26 Şubat’ta gördüğü 9450 zirvesinin yaklaşık yüzde 5 gerisinde bulunuyor. Ancak bu süreçte aralarında PETKİM, HEKTAŞ, KARDEMİR, Emlak Konut GYO, ASELSAN gibi hisselerin de bulunduğu BİST30 kapsamındaki 10 hisse, yüzde 20 ve üzerinde değer kaybederek endeksten ciddi anlamda negatif ayrıştı. Sınai, GYO ve çimento gibi sektörlerin yüksek faiz ortamından daha fazla etkilendiği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksinde seçim sonrası haftada satış baskısı öne çıkıyor. Hükümet ve ekonomi yönetimi tarafından “sıkı para politikasına devam” mesajları yüksek faiz ortamının bir süre daha devam edeceğinin sinyalini verdi. Faiz baskısı yaşayan BİST100 endeksi, dünkü işlemlerde yüzde 1,05 düşerek 8945 puandan kapanış gerçekleştirdi. Psikolojik 9000 seviyesinin de altında gerçekleşen bu kapanış borsa çevreleri tarafından olumlu karşılanmadı.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde Vestel (%10), Otokar (%6,48), Türk Telekom (%5,27), TAB Gıda (%3) ve Batı Çimento (%2,99) en çok yükselen hisseler arasında yer aldı. Zorlu Enerji (%-9,85), Agrotech Yüksek Teknoloji (%-7,52), Say Yenilenebilir Enerji (%-7,05), Borusan Yatırım (%-6,92) ve Europen Endüstri (%-5,84) ise en çok düşenler arasında öne çıktı. Öte yandan VESTL, TCELL, BIMAS, TTKOM ve GARAN para girişinde başı çekerken; EREGL, TMSN, ZOREN, TUPRS ve ODAS en fazla para çıkışı yaşanan hisseler oldu.

ENDEKSTEN NEGATİF AYRIŞANLAR

BİST100 endeksi 26 Şubat’ta 9450 ile tarihi zirvesini görmüş, o günden sonra düşüşe geçerek aşağıda 8700 seviyesini destek yapmıştı. Yaklaşık 6 haftadır bu bant aralığında hareket eden endekste değer kaybı zirve seviyeye göre yüzde 5 civarında gerçekleşse de aynı süre zarfında BİST30 endeksine dahil bazı dev hisselerde düşüş yüzde 20 ve üzerinde gerçekleşti. Bu hisseler şöyle sıralandı:

ASTOR: %-30.23

HEKTS: %-26.57

PETKM: %-26.09

KRDMD: %-24.61

GUBRF: %-24.01

EKGYO: %-22.61

OYAKC: %-22.36

ASELS: %-21.13

ODAS: %-20.38

KONTR: %-20.07

SINAI, ÇİMENTO VE GYO’LARA DİKKAT!

Analistler yüksek faiz ortamında sanayi sektör hisselerinin daha fazla olumsuz ayrıştığını belirterek, “Özellikle sınai, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve çimento sektörlerinde iş hacmi sıkı para politikası dönemlerini çok sevmez. Ülke risk priminde düşüşlerin yaşandığı ve faize karşı talep duyarlılığı yaşamayan böyle dönemlerde; bankacılık, holding, gıda perakende ve havacılık sektör hisselerinin daha pozitif fiyatlandığını görebiliyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.