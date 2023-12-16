Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye seneye kaldı! Hesaplara yatacağı tarih de belli oldu, işte son gelişmeler

16 Aralık 2023 00:21 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 00:42

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Çalışan emeklilere de verilmesi beklenen 5 bin lira ikramiye için gözler TBMM'de görüşülecek yasa teklifine çevrildi. Bütçe görüşmelerine takılan çalışan emeklilerin ikramiye düzenlemesi 25 Aralık’tan itibaren yeniden görüşülecek torba yasa ile geçecek. Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLER VE ÇİFTÇİ KAPSAM DIŞI KALMIŞTI

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" ifadelerini kullanmıştı.

KANUN TEKLİFİNE EKLENDİ

Böylelikle çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilerinde ikramiyelerden yararlanması için kurmaylarına talimat verdi. Yeni düzenleme ekonomiye ilişkin torba teklife eklendi. Teklif komisyon görüşmelerinin ardından Meclis’e geldi ancak bu zamana kadar teklifin 43 maddesi görüşülebildi.

GÖRÜŞMELER YARIM KALDI

AK Parti kurmayları muhalefetin engelleme taktiği nedeniyle görüşmelerin uzadığını öne sürdü. Bu yüzden de görüşmeler yarım kaldı. Torba teklifin görüşmeleri de bütçe görüşmeleri sonrasına bırakılmış oldu. Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe maratonu ise 11 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Müzakereler 24 Aralık’ta tamamlanacak. Sonrasında ise Torba teklif Genel Kurulu’a gelecek.

YETİŞMEZSE ÖNÜMÜZDEKİ SENE MAAŞ TAKVİMİNDE OLACAK

25 Aralık itibariyle torba teklif ele alınacak. Düzenlemenin görüşmelerinin 28 Aralık tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Teklifin Meclis'ten geçmesi durumunda emekli ikramiyelerinin aralık ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Aralık ayı içerisine yetişmeyen ödemelerin ise en geç ocak ayı maaş takvimine ekleneceği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından , Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmiş olacak. Böylece ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kurlu başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emekli de 5 bin liralık ikramiyeden yararlanmış olacak.