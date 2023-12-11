11 Aralık 2023 09:49 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:59

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye verileceği duyuruldu. Emeklilerin gündeminde ise çalışan emekliye verilcek olan 5 bin TL ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağı yer alıyor. Peki, Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ertelendi mi? 5000 TL ikramiyede son durum nedir? Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek? İşte tüm detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE ERTELENDİ Mİ?

Bakan Işıkhan çalışan emeklilere verilecek olan 5 bin TL ikramiyenin ödeme tarihi ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak"

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verilecek. Merak edilenler arasında ise çalışan emekliye verilecek olan ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağı oldu. Meclis'te kabul edilmesiyle beraber ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih bellli olacak.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYEDEN KİMLER YARARLANACAK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını bildirdi.