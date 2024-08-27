Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Cevdet Yılmaz'dan gayri safi yurt içi hasıla mesajı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı

Cevdet Yılmaz'dan gayri safi yurt içi hasıla mesajı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cevdet Yılmaz&#039;dan gayri safi yurt içi hasıla mesajı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla verilerini değerlendirdi. Yılmaz, "Eskiden Türkiye daha müreffehti diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamlar yalanlıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eskiden Türkiye daha müreffehti" diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamların yalanladığını belirterek, Türkiye'nin 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 257 olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamlar yalanlıyor. 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen GSYH'nın (SAGP) artışı, Türkiye yüzde 257, Polonya yüzde 242, Rusya yüzde 161, Almanya yüzde 110, Hollanda yüzde 105, Fransa yüzde 90, İspanya yüzde 88, İngiltere yüzde 85, İtalya yüzde 72. Buna kalkınma farkını azaltma veya yakınsama (convergance) deniyor. Ülkemizin son yirmi yılda sağladığı başarının özet bir göstergesi. Siyasi istikrar içinde enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya, yüksek katma değerli üretimle büyümeye ve sosyal refahı artırmaya kararlıyız."

Cevdet Yılmaz'dan gayri safi yurt içi hasıla mesajı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Hindistan'da sel felaketi! 48 saatte 17 kişi hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BİST100 günler sonra yükseldi! İşte borsayı yukarı çeviren hisseler - EkonomiBİST100'de günler sonra bir ilk!Kayseri'de ekmeğe zam! Yeni fiyatlandırma tepki çekti - EkonomiKayseri'de ekmeğe zam! Yeni fiyatlandırma tepki çekti145 işçiyi kovmuşlardı! İşte Polonez fabrikasına kesilen ceza - Ekonomiİşte Polonez fabrikasına kesilen cezaYağlık ayçiçeği alım fiyatı açıklandı - EkonomiYağlık ayçiçeği alım fiyatı açıklandıMerkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı! Dikkat çeken enflasyon vurgusu - EkonomiPPK Toplantı Özeti'nde dikkat çeken enflasyon vurgusuKonyalı Saat’ten müşteri deneyiminde Türkiye’de bir ilk! - EkonomiKonyalı Saat’ten müşteri deneyiminde Türkiye’de bir ilk!
Sonraki Haber Yükleniyor...