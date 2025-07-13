Çiftçiyi şimdi de kuraklık vurdu! Anadolu’da verim kaybı yüzde 85’lere ulaştı

Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu başta olmak üzere, birçok bölgede çiftçilerin maliyetini kurtarmayacağından tarlasına biçerdöver sokamadığını belirten TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar “Nisan ayındaki zirai don meyve üretimimize, kuraklık ise buğday, arpa ve mercimek gibi stratejik ürünlerimize zarar vermiş. Yani 2025 yılı tarım sektörü açısından şimdiden doğal afet yılı hâline geldi” dedi.

Bahar ayında zirai dona maruz kalan üreticiyi bu defa da kuraklık vurdu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklık sebebiyle yüzde 85’lere varan oranda verim düşüklüğü yaşandığını belirterek çiftçilerin, Ziraat ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz bir yıl ertelenmesini talep etti.

Bayraktar Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesi’nde çiftinin tarlaya biçerdöver sokamaz hâle geldiğini belirterek, “Hasat başlamadan önce Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuraklık yaşanabileceğini ifade etmiştim. Nitekim içinde bulunduğumuz hasat döneminde kuraklıkla sebebiyle verimin yüzde 85’lere varan oranda düştüğünü görüyoruz. Kuru tarım yapılan tahıl alanlarında verim dekar başına 50 kilograma kadar düştü. Yalnızca kuru tarım alanlarında değil, sulanabilen alanlarda da durum aynı” dedi.

Önümüzdeki dönemde hasadı başlayacak ayçiçeği üzerinde de kuraklık tehdidi ile karşı karşıyla olduğunu belirten Bayraktar, “Trakya bölgesi, Türkiye ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 46’sını, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 35’ini karşılıyor. 1 Ekim 2024 - 30 Haziran 2025 dönemini kapsayan 2025 tarım yılı yağışları Marmara Bölgesi’nde yüzde 29 oranında azaldı. Haziran ayında Marmara Bölgesi son 54 yılın en düşük yağışını aldı” diye konuştu.

2025 AFET YILI OLDU

Son yıllardaki sıcaklık artışlarına dikkat çeken Bayraktar şunları kaydetti:

2025 yılı haziran ayı ülkemizde son 55 yılın en sıcak dördüncü haziran ayı oldu. Marmara Bölgesi’nde ise ortalama sıcaklıklar haziran ayında normalinin 1,5 derece üzerinde seyretti. Önümüzdeki dönem ayçiçeği için kritik. Ziraat Odalarımızdan aldığımız bilgilere göre yağış azlığıyla birlikte aşırı sıcaklıkların ayçiçeği bitkisini strese soktuğu ve bunun verimde düşüşe sebep olmasından endişe duyulduğu bildirilmiştir. Yağışın olmadığı durumda ayçiçeğinde de verim kayıpları yaşanabilecektir. Nisan ayındaki zirai don meyve üretimimize, kuraklık ise buğday, arpa ve mercimek gibi stratejik ürünlerimize zarar vermiş. Yani 2025 yılı tarım sektörü açısından şimdiden doğal afet yılı hâline geldi. Bu durum çiftçilerimizin gelirlerine yansımaktadır. Ülkemizin gıda arzının sürdürülebilirliği adına, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak en az bir yıl ertelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca nisan ayında yaşanan zirai don olayından zarar gören çiftçilere sigortaları olmasa da yapılacak olan yardımın kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize de yapılmasını istiyoruz.

ÇUKUROVA HASADI ERKENE ÇEKTİ

Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden Adana’da aşırı sıcaklık ve poyraz sebebiyle oluşan kuraklık ayçiçeği hasadını 20 gün öne çekti. Susuz arazilerde dönüm başına yaklaşık 200 kilogram verim alınan ayçiçeğinde bu rakam 80-100 kilograma kadar düştü.