Çimento endüstrisinden İstanbul çıkarması

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Uluslararası çimento endüstrisinin en büyük konferanslarından INTERCEM, 50’den fazla ülkeden 500’ü aşkın üst düzey sektör temsilcisinin katılımıyla 10’uncu kez İstanbul’da düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay, ABD’nin 14 Ekim’den itibaren Çin bağlantılı gemilere uygulayacağı yeni liman ücretlerinin küresel taşımacılıkta bir dönüm noktası olabileceğini, düzenlemenin navlun fiyatlarında dramatik artışlara yol açacağını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ÖNEMİNİ DAHA DA ARTIRIYOR"

Akçay “Akdeniz Bölgesi’nden yapılan ihracatın yarısından fazlasını, dünya genelindeki ihracatın ise yüzde 10’unu tek başımıza gerçekleştiriyoruz. ABD’nin ithalatındaki payımız yüzde 30 seviyesinde. Bu yılın ilk sekiz ayında da ABD’ye ihracatımızı tonaj bazında yüzde 13 artırdık. Savaş sonrası yeniden yapılanmaya başlayan Suriye pazarı, Türkiye’yi merkeze alan Zengezur Koridoru ve Irak-Türkiye kalkınma yolu projesi gibi stratejik ticaret yolları, Türkiye’nin bölgedeki önemini daha da artırıyor” dedi.

"DÜŞÜŞLERİ İHRACATLA TELAFİ EDİYORUZ"

2024’te 1,1 milyar dolar olan Türk çimento endüstrisinin ihracatının 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 18’in üzerinde artışla 1,3 milyar dolara; tonaj bazında ise yüzde 20’den fazla artışla 19,1 milyon tondan 23 milyon tona ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Akçay, şöyle devam etti: