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Haberler > Ekonomi > Çin'den 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfi

Çin'den 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çin&#039;den 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'in kuzeydoğusundaki Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildi.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketinden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, Tiencin şehrinin yaklaşık 200 kilometre açığındaki Çinhuangdao 27-3 petrol sahasında yeni rezerv bulundu.

Bohay Denizi'nin orta kuzey kesimlerinde, deniz derinliği ortalama 25 metre olan petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol tespit edildi.

CNOOC'tan 8 Mart'ta yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirilmişti.

​​​​​​​Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapan şirket, 2024'te 700 ila 720 milyon varil petrol çıkarmayı hedefliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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