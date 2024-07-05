Çinli araçlara yüzde 40 ek vergi getirilmişti! Yatırım teşvik belgesi alan üreticiler muaf tutuldu

Geçtiğimiz ay Çin menşeili araçlara getirilen yüzde 40 ek vergi kararıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yatırım teşvik belgesiyle yapılan Çin menşeli oto ithalatı uygulamadan muaf olacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla 7 Haziran'da Çin menşeli oto ithalatına getirilen ve sonraki kararla "ek mali yükümlülük" olarak nitelenen yüzde 40 veya 7 bin dolar ek vergiye ilişkin düzenleme yapıldı.

MUAFİYET GETİRİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda, Cumhurbaşkanı kararıyla değişiklik yapıldı. Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli oto ithalatı, uygulanan söz konusu ek mali yükümlülükten muaf olacak.

Karar 5 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Çin menşeli otomobillerden yüzde 40 ek vergi alınması kararı alınmıştı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedeflerimiz dikkate alınarak, aynı zamanda yurtiçinde yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Haziran 2024 tarihli ve 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında “İthalat değerinin %40’ı veya 7.000 ABD Dolar/adetin yüksek olanı uygulanır” şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır."