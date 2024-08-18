Çinli Ganfeng LIthIum'dan 500 milyon dolarlık batarya yatırımı

Türkiye’de Yiğit Akü ile stratejik iş birliği anlaşması imzalayan Çinli Ganfeng Lithium, 500 milyon dolar yatırımla 5 GWh kapasiteye sahip lityum pil üretim tesisi ve AR-GE merkezi kuracak. Burada üretilecek bataryalar Türkiye’nin ihtiyacının yanı sıra Avrupa’ya ihraç edilecek

Kuyumcuda 900 bin, onlarda 30 bin! Çin ve Hindistan'dan geliyor, masraftan kurtarıyor

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Dünyanın en büyük lityum ve batarya üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium, Türkiye’ye devasa bir yatırıma hazırlanıyor. Türkiye’de Yiğit Akü ile lityum pil alanında stratejik iş birliği anlaşması imzalayan firma 500 milyon dolar yatırımla 5 GWh kapasiteye sahip lityum pil üretim tesisi kuracak. Fabrikada 100 Ah, 280 Ah ve 314 Ah gibi farklı lityum pil hücrelerinin üretimi gerçekleştirecek.

Tesiste yapılacak üretim Türkiye’nin ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, Avrupa pazarına da ihraç edilecek. Yiğit Akü’den yapılan açıklamada “Bu iş birliği ile lityum iyon pil hücresi, pil modülleri, pil paketleri, enerji depolama sistemleri, pil yönetim sistemleri, enerji yönetim sistemleri, lityum iyon pillerin geri dönüşümleri konuları başta olmak üzere küresel pazardaki varlığımızı genişletmeyi hedefliyoruz. 14.000'den fazla çalışanı ile 50.000.000 tonluk lityum ham madde ve 30 GWh’ ın üzerinde lityum hücre üretim kapasitesi ile, sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapıyoruz” denildi.

AR-GE TESİSİ DE KURULACAK

Kurulacak olan tesis, sadece üretimle sınırlı kalmayıp, yeni teknolojilere odaklanan bir AR-GE enstitüsüne de ev sahipliği yapacak. Bu enstitü, katı hâl pilleri, yüksek güçlü piller, denizcilik, havacılık ve uzay gibi ileri lityum pil teknolojileri üzerinde çalışacak. Ayrıca, fikrî mülkiyet hakları başvurularının yapılacağı bu enstitü, sektörün öncü teknolojilerine yönelik önemli projeler geliştirecek.

Ortak girişim şirketi, Türkiye’nin üretim kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda, yüksek öncelikli teknoloji alanlarında uzmanlaşmış projelere kapsamlı destek ve teşvikler sağlayan HIT-30 Programı kapsamında teşviklere başvuracak. Bu teşvikler, özellikle Avrupa pazarına yönelik ihracat potansiyelini güçlendirecek. Kurulacak olan yeni tesisin ve AR-GE enstitüsünün, hem Türkiye’nin enerji depolama kapasitesini artırması hem de küresel pazarda rekabet gücünü yükseltmesi bekleniyor.

Küresel lityum iyon pil pazarının 2023’ten 2030’a kadar yıllık yüzde 15,70 oranında büyümesi beklenirken, Türkiye’nin önümüzdeki üç yıl içerisinde 120 GWh enerji depolama kapasitesine ihtiyaç duyacağı öngörülüyor.