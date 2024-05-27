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Cips fiyatlarına zam yolda! İşte yeni fiyatlar...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cips fiyatlarına zam yolda! İşte yeni fiyatlar...

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cips fiyatlarına 5 ile 10 lira arası zam gelecek. Eski fiyatı 45 lira olan mega boy cipsler 55 lira olacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, cips fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu. Zam haberini sosyal medya hesabından paylaşan Dündar, şöyle dedi:

"1 Haziran itibari ile Fritos, Doritos, Ruffles grruplarına zam geçişi var zam yağmuru devam ediyor."

Buna göre cips fiyatlarında 5 ile 10 lira arası bir zam olacak. Eski fiyatı 45 lira olan mega boy cipsler 55 liraya yükselecek, diğer boydaki cipslerde yapılacak artış 5 lira ile sınırlı kalacak.

Dündar'ın paylaştığı tablo şöyle:

Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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